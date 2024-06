Valtur Brindisi, parte la campagna abbonamenti: prezzi e modalità

Di seguito un comunicato della Valtur Brindisi

Siamo di nuovo qui, e vogliamo tornare a splendere e brillare come solo la Stella del Sud può fare. La nuova stagione sportiva 2024/25 sarà ricca di sfide contro storici e nuovi avversari pronti a dare battaglia in ogni singolo match. Sarà un lungo cammino da percorrere insieme. Noi siamo Brindisi, abbiamo chiaro in mente il nostro obiettivo e vogliamo raggiungerlo, passo dopo passo, con il supporto di tutta la nostra gente. Si è concluso un viaggio incredibile di dodici anni, ora siamo pronti a tornare a scrivere altre pagine di storia: ancora noi!

Novità

Format Serie A2: il campionato organizzato dalla Lega Nazionale Pallacanestro prevede la partecipazione di venti squadre a girone unico, pertanto il PalaPentassuglia ospiterà diciannove partite casalinghe nel corso della regular season. Otto turni infrasettimanali, senza pause, a partire dal 29 settembre 2024 fino al 27 aprile 2025 ed eventuali play-in e play-off a seguire.

Prezzi invariati con quattro partite in più: la società ha deciso di lasciare invariati quasi tutti i prezzi degli abbonamenti rispetto all’ultima stagione.

Alert riduzioni:

-tribuna gialla & categoria 7 parterre: nuovo prezzo €260 (€30 in meno rispetto al precedente anno).

-tribuna blu: fila 9/10 tribuna B nuovo prezzo €350 (€80 in meno rispetto al precedente anno); fila 9/10 tribuna A nuovo prezzo €400 (€90 in meno rispetto al precedente anno).

Modalità

Sono incluse tutte le 19 partite di regular season Serie A2; i titolari di abbonamento avranno diritto di prelazione ad eventuali fasi di post seasonv Ogni forma di abbonamento garantirà sempre un risparmio rispetto all’acquisto delle singole partite durante l’arco della stagione, le quali saranno suddivise in diverse categorie di prezzo. Finalizzato l’acquisto in store/online verrà rilasciato un tagliando promemoria valido come ricevuta/voucher. A partire da lunedì 2 settembre sarà possibile ritirare la tessera plastificata valida come abbonamento presso il New Basket Store consegnando al personale addetto la ricevuta/voucher dedicata. Si ricorda che l’abbonamento è intestato a persona fisica o azienda, ma cedibile a terzi e utilizzabile senza effettuare il cambio di nominativo durante tutto l’arco della stagione sportiva.

Prelazione abbonati

Da venerdì 28 giugno ore 17.00 – fino a mercoledì 10 luglio ore 20.15

Gli abbonati alla stagione 2024/25 potranno esercitare la prelazione sul proprio posto sia online sul portale Vivaticket che presso il New Basket Store.

Durante questa fase è possibile cambiare posto presso lo store, scegliendolo esclusivamente tra i posti rimasti liberi dalla passata stagione.

Per attivare la prelazione online:

-Collegarsi al sito www.vivaticket.it;

-Cercare l’evento ‘Abbonamento Valtur Brindisi 2024/2025';

-Cliccare sulla sezione ‘prelazione’;

-Inserire il codice ‘Rinn.Abbonamento’ (a 18 cifre) presente sul retro della tessera 23/24;

-Confermare l’acquisto online.

Prelazione & vendita libera

Da giovedì 11 luglio ore 10.00 – fino a MARTEDÌ 16 luglio ore 20.15

Prosegue la prelazione riservata agli abbonati, i cui posti saranno ancora bloccati in attesa della scadenza del termine ultimo ai fini del rinnovo; il cambio di posto si può esercitare esclusivamente presso il New Basket Store.

In questa fase i nuovi sottoscrittori che potranno avere accesso alla mappa e scegliere i posti attualmente disponibili alla vendita libera.

Vendita libera

A partire da giovedì 18 luglio ore 10.00

I posti non rinnovati dagli abbonati verranno sbloccati e resi disponibili per i nuovi utenti presso:

-New Basket Store di Corso Garibaldi, 29

-Punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale

-online sul sito www.vivaticket.it

Bpp

Anche per questa stagione sportiva, il tifoso biancoazzurro potrà avere la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento attraverso una comoda rateizzazione dell’importo grazie alla partnership con il nostro Gold Sponsor e Official Bank ‘Banca Popolare Pugliese’. Per l’attivazione della procedura, a partire da mercoledì 3 luglio sarà necessario recarsi presso il New Basket Store, dove il personale addetto fornirà le informazioni e documentazioni necessarie ai fini della pratica.

Club

Se hai acquistato un abbonamento tramite i Club di tifo organizzato rivolgiti al tuo responsabile per ricevere indicazioni in merito.

Assistenza e New Basket Store

Per ogni dubbio e necessità rivolgersi all’indirizzo mail: store@newbasketbrindisi.it o contattare il numero telefonico 392-9554379.

NBB Store aperto dal lunedì pomeriggio al sabato dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle 16:45 alle 20:15.

La sottoscrizione di ogni abbonamento avrà un costo aggiuntivo fisso di prevendita pari a 2 euro