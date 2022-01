Basket, C Silver: impegni in trasferta per Carovigno e Assi

Si torna in campo per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C Silver, in programma il prossimo fine settimana (sabato 29-domenica 30 gennaio). Impegni in trasferta per la BrioService Carovigno e l’Armeni Brindisi, che affronteranno rispettivamente l’Angiulli Bari (oe 19) e la Bricocasa Monopoli (ore 18:30). Match casalingo, invece, per la Fortitudo Francavilla, contro il CuS Bari (ore 18:30). Rinviata Dinamo Brindisi-Fortitudo Trani a data da destinarsi.

Carovigno

La BrioService Carovigno deve riscattare la sconfitta di domenica scorsa contro la Nardò Academy, una partita in cui gli uomini di Coach Gianpaolo Amatori hanno patito l’infortunio di Kevin Lescot nel momento clou di una contesa equilibrata e nonostante il vuoto lasciato dalla partenza di Arcangelo Leo, che ha risolto consensualmente il contratto con Carovigno. I rossoblu ritrovano l’Angiulli Bari di coach Emanuele Zotti, che al momento hauno score pari a quattro vittorie e sette sconfitte, con un settimo posto in classifica ed una partita da recuperare.

“La partita di domenica scorsa - afferma coach Amatori - è stato un segnale per noi, perché l'assenza di un pivot fondamentale come Leo avrebbe potuto rompere gli equilibri di gioco che abbiamo stabilito, invece i ragazzi sono stati molto bravi ed in questo momento stiamo lavorando per impostare un nuovo modus operandi per tutte le altre partite, dovendo rinunciare ad un centro. La partita di domani per noi è molto importante per la corsa salvezza, perché il nostro obbiettivo principale è sempre stato la permanenza in C Silver, anche quando venivamo da una striscia vincente di sette partite. L’Angiulli Bari è una squadra molto forte e giovane con una discreta esperienza. Andremo lì per vincere, nonostante l’assenza di Kevin Lescot. L’importante è che si esca dal campo a testa alta e consci di aver fatto tutto quello che c’era da fare”.

L’Assi

Torna in campo anche l’Armeni Basket Brindisi, che disputerà la sua prima partita dell’anno in trasferta, contro la Bricocasa Monopoli, nella Tendostruttura di Via Pesce, dove avverrà il debutto di coach Giuseppe Vozza. La Bricocasa Monopoli, allenata da Benedetto Zurlo, è undicesima in classifica ed è in buon momento di forma, visto che nella scorsa giornata ha vinto contro la Frantoio Barletta con il risultato di (59-80). La squadra monopolitana in tutto ha uno score di tre vittorie e sette sconfitte .