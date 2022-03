Basket, C Gold: domenica il derby Mesagne-Ostuni

Sarà una giornata importante, l'ottava di ritorno del campionato regionale di C Gold: a far visita alla New Virtus Mesagne di coach Tonino Bray arriverà la Cestistica Ostuni per un derby dai mille significati. Dopo la bella vittoria di Trani, infatti, la New Virtus cerca continuità per muovere ulteriormente la classifica e cercare la miglior posizione possibile in vista del finale di campionato. La sfida contro Ostuni, inoltre, sarà uno scontro diretto perché gli ospiti seguono i gialloblu a quattro lunghezze di distacco. Una vittoria nella gara di domenica porterebbe in dote un vantaggio assolutamente non trascurabile nei confronti di una diretta concorrente per la salvezza.

Una squadra giovane, l'Ostuni, che subisce tanto a livello difensivo ma che segna anche con una certa regolarità, avendo in Maksimovic e Razic le principali bocche di fuoco, entrambi con un bottino superiore ai 250 punti ed una media punti superiore ai 15 per gara.

Nel girone, invece, spicca lo scontro al vertice tra le prime due della classe, Molfetta e Corato, che dirà molto sulle reali possibilità di Corato di insidiare i biancazzurri primi in classifica a +4. Da seguire anche Corato-Monteroni, che interessa direttamente i gialloblu per ovvi motivi di classifica, e Vieste-Bari, sfida dal sapore di alta classifica tra due formazioni giovani e veloci. L'appuntamento con Mesagne-Ostuni, il derby brindisino di C Gold, è per domenica 6 marzo alle ore 18.30, come sempre al PalaDefrancesco di via Udine.