La capsule collection sport dell'atelier "Santasarta" presentata durante Brindisi-Scafati

BRINDISI - Sabato 23 dicembre 2023, in occasione della partita di Legabasket Serie A in programma tra Happy Casa Brindisi e Givova Scafati, presso il palazzetto dello sport "Elio Pentassuglia" di Brindisi, verrà presentata a tutto il pubblico presente la "capsule collection" dedicata allo sport targata Atelier Santasarta con la sorpresa della mascotte dedicata alla squadra biancoazzurra.

Un progetto di impresa della cooperativa di comunità "Legami di Comunità" - Brindisi, che coinvolge dieci donne - e dieci contratti di lavoro stipulati - del quartiere Sant'Elia di Brindisi dalla diversa età ed esperienza nel settore sartoria, design e dell'illustrazione attivando un circuito virtuoso di competenze e ambizioni. Uno scambio di esperienze finalizzato a far acquisire il coraggio di mettersi in gioco e la coscienza delle proprie capacità in un'ottica di autoimprenditorialità etica che in questa prima fase è tutta al femminile.

Grazie ai preziosi suggerimenti ricevuti nei mesi scorsi dagli atleti della prima squadra della Happy Casa Brindisi, le stiliste hanno disegnato e prodotto la prima capsule collection, frutto di un progetto etico di potenziamento delle capacità femminili realizzato dalla cooperativa Legami di comunità, in collaborazione con il Comune di Brindisi.

La partita di regular season Lba avrà inizio alle ore 18:30 al PalaPentassuglia, in diretta televisiva su Dazn, Eurosport 2 e radiofonica su Ciccio Riccio.