Il Carovigno Basket riparte dai giovani: presto la presentazione del progetto

CAROVIGNO - L'Asd Basket Carovigno apre un nuovo ciclo partendo dai giovani della città, dal centro minibasket e dal settore giovanile, che saranno il cuore del progetto sportivo. Si legge in una nota della società: "Una nuova sfida per il basket rossoblù, un progetto ambizioso che ci vede iscritti al neonato campionato federale di Divisione Regionale 3. Questo nuovo progetto prende vita dalla voglia e dalla passione di Vincenzo Carlucci, da tantissimi anni impegnato attivamente con il settore minibasket e giovanile che, con un gruppo di amici appassionati e imprenditori locali, ha voluto fortemente che la pallacanestro restasse un punto di riferimento fondamentale all'interno della nostra collettività".

Ecco le prime parole di Carlucci su Carovigno Basket 2023: "Questo progetto nasce dall'amore immenso che provo per questo fantastico sport e per la mia città, dalla voglia di trasmettere questa mia grande passione ai tanti bambini e ragazzi di Carovigno. L'obiettivo cardine è quello di valorizzare il nostro centro minibasket ed investire importanti risorse sul settore giovanile. Una sfida che mi auguro possa presto integrare e creare una sinergia tra le leve del nostro settore giovanile e la prima squadra. Insieme a tutta la società siamo già al lavoro per strutturare un roster ed uno staff tecnico giovane, competitivo e di altissimo livello, con l'obbiettivo non solo di vincere ma, soprattutto, di tornare a far divertire e gioire i tantissimi appassionati di questo meraviglioso sport . Non vediamo l'ora di vedere il nostro palazzetto gremito, non vediamo l'ora di vedere tutti i nostri ragazzi fare il tifo per i colori rossoblù".

Carlucci conclude "ringraziando fortemente Giuseppe Brio Greco, che a causa dell'attuale indisponibilità del nostro palazzetto dello sport è stato costretto a rinunciare alla partecipazione al campionato di divisione regionale 1. A lui va un sentito ringraziamento in quanto è sempre stato vicino allo sport carovignese, in questi anni ha rappresentato un punto saldo per la crescita della prima squadra, conseguendo importanti vittorie e conquistando per la prima volta una storica serie C; sono certo che continuerà ad esserci vicino supportandoci in questo nuovo percorso". La società annuncia "importanti novità", come la presentazione ufficiale di dirigenti, staff e atleti che vestiranno la nuova maglia del Carovigno Basket 2023.