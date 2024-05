Chiara Masiello è la nuova addetta stampa della Dinamo Brindisi

BRINDISI - La Brain Dinamo Brindisi è lieta di annunciare che Chiara Masiello, da questa stagione, entrerà a far parte della famiglia Dinamo rivestendo il ruolo di addetta stampa della società. Nata a Brindisi 28 anni fa,Chiara è in possesso di una Laurea in Lettere all’Università di Bologna ed è da sempre grande appassionata di pallacanestro avvicinandosi al mondo della comunicazione nel 2016 quando inizia a collaborare e a maturare esperienze giornalistiche presso alcune realtà brindisine.Tra queste la più importante con Supporters Magazine diretta dal giornalista Marino Petrelli, che si occupa delle vicende del basket cittadino (e non solo).

Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono onorata e felice di iniziare questa nuova esperienza e ringrazio la proprietà per la fiducia accordatami e per l’opportunità che avrò a lavorare in una società di serie B e con uno staff dove potrò imparare tanto. Il richiamo del basket è troppo forte ed è per questo che ho accettato ad occhi chiusi questa proposta così importante".

"Mi inorgoglisce entrare a far parte di un progetto serio e importante come quello della Dinamo in una società animata da passione e ambizione, desiderosa di crescere ancora dal punto di vista societario e sportivo. Dal canto mio, l’intento è quello di fare del mio meglio per poter contribuire al percorso intrapreso da questa bella e ormai consolidata realtà”.

“Siamo felici per l’ingresso della nostra famiglia di Chiara – afferma Dario Recchia, general Manager e responsabile dell’ufficio comunicazione della società – sia perché aumenta il numero delle donne nella nostra squadra ma soprattutto perché è un elemento molto valido ed appassionato che di sicuro lavorerà alacremente per migliorare ulteriormente la comunicazione societaria. Va precisato che Fabrizio Guadalupi, storico e validissimo addetto stampa e social media manager del club, rimarrà in società anche se il suo impegno sarà part time a causa di improrogabili esigenze personali. A Chiara ma anche a Fabrizio l’augurio di buon lavoro per la prossima stagione da parte di tutti i componenti della società".

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui