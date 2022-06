Basket, C Gold: Coco Romano nuovo allenatore della New Virtus Mesagne

MESAGNE - Cosimo Romano, per tutti gli amici più semplicemente Coco, è il nuovo capo allenatore della New Virtus Mesagne per la stagione 2022/23, nel campionato di C Gold. Una scelta voluta e fortemente motivata dal presidente Ivano Guarini, legato da una lunga e sincera amicizia personale già ai tempi della presidenza del fratello Uccio.

Coco Romano è un allenatore navigato di lungo corso che proprio nella Virtus Mesagne ha iniziato la sua carriera da capo allenatore, sia ai tempi della C che successivamente in due stagioni di B2 1994-95 e 1995-96. "Finalmente con Coco si sono create le condizioni per affidargli la guida tecnica, dichiara il presidente Guarini, visto che, per un motivo o per un altro, le nostre strade sono rimaste parallele fin dall'inizio della nostra scalata iniziata in Prima Divisione nel 2018. Fino a ieri abbiamo avuto modo di incrociarci da solo da avversari".

Romano viene da una stagione strepitosa a Monopoli in C Silver con cui, nonostante tante difficoltà e squadre rivali fortemente agguerrite, ha ribaltato i pronostici della vigilia raggiungendo le finali a cui ha dovuto cedere il passo solo alla corazzata Dinamo Brindisi. Presidente e allenatore sono già operativi sul mercato per allestire una squadra che possa aumentare sempre più l’entusiasmo degli sportivi mesagnesi alla causa gialloblu.