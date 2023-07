Coach Tonino Bray torna nella "sua" Mesagne: "Entusiasta di allenare nuovamente la Virtus"

MESAGNE – Coach Tonino Bray non ha resistito al richiamo della “sua” Virtus Mesagne. Il navigato tecnico brindisino per la quarta volta torna sulla panchina del sodalizio gialloblu, impegnato nel campionato di Serie C Gold. L'allenatore è stato presentato ieri pomeriggio (mercoledì 12 luglio) presso il “Lab Creation”, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il presidente Ivano Guarini e il direttore sportivo Domenico Santoro. Presenti anche il dirigente Vincenzo Gatto e l’avvocato Mauro Resta, assessore allo Sport al Comune di Mesagne. L’incontro è stato moderato dal giornalista Cosimo Saracino.

Bray lasciò la Virtus nell’estate 2022, dopo aver ottenuto la salvezza in Serie C Gold, al culmine di un biennio iniziato con la partecipazione al campionato di C Silver (poi l’ammissione nella categoria superiore). La scorsa stagione ha allenato l’under 19 dell’Aurora Brindisi. Ma la parentesi nel campionato giovanile è durata solo un anno.

“Ho accettato con entusiasmo – dichiara Bray – la proposta della Virtus. E’ sempre un piacere tornare a Mesagne, dove, ancora giovanissimo ho vinto il mio primo campionato da senior. C’è un cordone ombelicale che mi tiene unito a questa realtà”.

L’obiettivo prioritario è quello della salvezza. La sfida sarà impegnativa, se si considera che ben sette squadre su 14 retrocederanno nella categoria inferiore. “Dovremo cercare di restare fra le prime sette – spiega Bray - per mantenere la categoria. Il campionato sarà molto difficile. Dovremo allestire una squadra competitiva, per evitare rischi”.

La costruzione del roster parte dalla conferma di Federico Angelini. Il primo innesto è quello di Marco Vitucci, figlio di coach Frank. “Stiamo lavorando – prosegue Bray – per formare una struttura quanto più omogenea possibile, fatta di giocatori vogliosi di difendere la maglia, con spirito di appartenenza”.

Nel corso di un'ultra quarantennale carriera, Tonino Bray ha ottenuto numerose promozioni con società importanti come: Taranto, (promozione dalla B2 alla serie B); Nardò (dalla D alla C); Potenza (dalla C alla B); Mesagne (dalla D alla C); Martina Franca (finale play off per la promozione in serie B), Bari (dalla C alla B), Mola di Bari (finale di Coppa Italia a Montecatini); Eagles Brindisi (dalla D alla C); Lecce (dalla D alla C).