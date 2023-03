In vendita i biglietti per il big match Happy Casa Brindisi - Sassari

BRINDISI - Le due squadre più in forma del campionato, reduci da un girone di ritorno attualmente da prime della classe, si daranno battaglia domenica 16 aprile alle ore 17:30 al PalaPentassuglia. Brindisi e Sassari: una vera ‘classica’ dell’ultimo decennio che si ripropone da big match in Serie A. Una sfida a cui non si può assolutamente mancare, da oggi disponibile per tutti gli amanti della pallacanestro italiana con biglietti in vendita a partire dalle ore 12:00 di lunedì 27 marzo.

Tickets in vendita

- New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15)

- Online sul sito www.vivaticket.it e punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio