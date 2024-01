Happy Casa: la quarta sconfitta “last minute” rischia di essere la decisiva

BRINDISI - Contro Gevi Napoli si è consumata per Happy Casa Brindisi la quarta sconfitta “last minute” del campionato, la più bruciante perché segna una brusca frenata alle residue speranze di salvezza della squadra. Cosi dopo Tortona, Sassari e Scafati la squadra di coach Sakota con la sconfitta subita contro Napoli, rimpiange ben 8 punti lasciati per strada che aggiunti ai 6 già conquistati in classifica avrebbero costituito un bottino da 14 punti, validi per una tranquilla permanenza nel centro classifica. Ancora una volta gli ultimi secondi di partita sono stati fatali alla squadra perché gestiti molto male ed in affanno fra zona playmaking e la panchina, e così quella che doveva e poteva essere una vittoria importante rischia di segnare un passo falso decisivo tale da confermare un triste primato negativo con l’ultimo posto in classifica, mentre la zona permanenza si allontana sempre di più con il diminuire delle partite da giocare.

“Palla a Pullen” e schema “mani in faccia”

E’ vero, di recente si era visto di peggio già contro Scafati, come a Tortona e Sassari, ma la lezione evidentemente non è bastata. Bartley aveva da poco fallito un tiro dalla lunetta (1/2) segnando il vantaggio di 2 punti (77-75) e subito dopo Morris aveva speso il secondo fallo ancora disponibile a 20 secondi dalla fine (il primo già speso da Senglin al 38” su 76-75). Coach Igor Milicic aveva chiesto time out per la sua squadra per organizzare gli ultimi spiccioli della partita e cercare di recuperare i due punti di svantaggio. Non c’era bisogno di lavagna o dell’intelligenza artificiale per capire. Per il coach napoletano l’unico schema prevedibile ed annunciato con assoluta certezza era “palla a Pullen”.

Così coach Sakota avrebbe dovuto facilmente capire e difendersi soprattutto da Pullen opponendo l’unico schema che ha fatto la storia della difesa contro questi mostri del tiro: “mani in faccia” e cerare con ogni mezzo di non fare arrivare la palla a Pullen. Invece Pullen ha ricevuto palla e con il suo istinto naturale e l’aiuto della tabella ha realizzato un canestro da 3 punti, quello del 77-78, quando mancavano ancora 15 secondi alla fine della partita. Sono stati 15 secondi vissuti di altre scelte sbagliate, però, e malamente sprecati da Bartley con un tiro da 3 punti andato fuori ed una palla banalmente persa. Un recupero di Brown ed un tiro ancora concesso e realizzato da Pullen, da due punti, hanno chiuso la partita sul risultato finale di 80-77. In quegli interminabili secondi, dirà poi coach Sakota, che si doveva difendere mettendo più pressione per impedire a Pullen il tiro da 3 punti, anche a costo di commettere fallo. Ed infatti anche la possibilità di un fallo doveva rientrare nelle ipotesi del “salva finale”, ma se è stata considerata non è stata sicuramente attuata.

Playmaking zona ancora “off limits”

Il finale di partita chiuso in negativo, come le altre, sono frutto della poca lucidità nelle fasi conclusivi in cui pochi giocatori hanno spesso grandi energie, come Jamel Morris per 36 minuti e Xavier Sneed per 34 minuti (i migliori in campo ed attualmente insostituibili punti di forza della squadra) e della confusionaria presenza di Jeremy Senglin nel dettare i ritmi di gioco. Come non fosse bastata l’esperienza di Tortona, Jeremy Senglin insiste ancora nel palleggio in maniera esasperante e spesso viene raddoppiato, con il risultato che perde palla e le fila del gioco che invece dovrebbe impostare in modo più efficace e rapido per impedire di affrontare una difesa schierata più difficile da superare anche per i compagni di squadra.

Contro Gevi Napoli il play americano ha chiuso la partita con 5 punti realizzati 2/2 da 2, 1/1 nei tiri liberi, 1 palla persa e 3 assist: ben poco per un play che dovrebbe dirigere la propria squadra. Ma anche Frank Bartley ha deluso con il suo finale in confusione totale, anche se è stato ingaggiato per aumentare il bottino di punti della squadra ma non è stato mai messo nelle migliori condizioni per tirare a canestro. Non meglio ha fatto Laquintana ed in questa zona non hanno brillato neppure Bartley e Morris quando sono stati chiamati a portar palla. Bayehe e Laszewski, hanno fatto quello che era nelle loro attuali possibilità, recuperati con affanno all’ultimo momento dopo una settimana di sosta e senza allenamento.

Il “caso” Joonas Rismaa

In una situazione di emergenza, come lo stesso coach Sakota aveva segnalato alla vigilia della partita contro Gevi Napoli, con Bayehe e Laszewski, due giocatori base in precarie condizioni fisiche e di forma, e Seck indisponibile, sarebbe stato opportuno rilanciare Joonas Riisma. Il giocatore è invece completamente uscito fuori dalle rotazioni di coach Sakota senza una valida motivazione ed è finito irrimediabilmente in panchina a minutaggio zero anche contro Gevi Napoli. Il giocatore, invece, avrebbe potuto essere ben utilizzato in alcuni frangenti di gara e magari affidargli la marcatura di Jacob Pullen, vista la sua buona predisposizione difensiva. La squadra, con un roster così ridotto, non può permettersi il lusso di tenere inutilizzato un giocatore che in passato ha dimostrato di potersi rendere utile in più ruoli oltre ad avere un senso di appartenenza che è valso la conferma anche per questa stagione agonistica e coach Sakota deve riconsiderare la posizione di Riisma ed utilizzarlo nel migliore dei modi.

