Happy Casa, dal rinnovato feeling squadra-pubblico la vittoria insperata

BRINDISI - Si rifletteva da tempo che “…non esistono più le vittorie di una volta”, quando insieme squadra e pubblico riuscivano a sovvertire ogni pronostico ed il risultato in corso di una gara, creando un corpo unico per trascinare al successo i propri giocatori. Erano dei tempi in cui il PalaPentassuglia era conosciuto e famoso perché le formazioni che scendevano in campo sapevano di dover fronteggiare due antagonisti di grande valore: squadra e pubblico. In Happy Casa Brindisi-Germani Brescia è successo proprio che nell’ultimo quarto di gara è scattato il nuovo, rabbioso e costruttivo feeling squadra –pubblico, probabilmente maturato come reazione alle due immeritate sconfitte di Verona e Milano e rispetto ad una classifica che finora non ha reso merito alla squadra di coach Vitucci.

E così dal rinato connubio squadra-pubblico il PalaPentassuglia si è trasformato, come una volta, in un “Pala-bunker” dal quale è risultato impossibile alla squadra ospite portare via un successo che pure stava maturando meritatamente, e si è decisa una rimonta quasi insperata che si è conclusa con il successo finale di Happy Casa (82-81). Al termine della partita, ai microfoni di Ciccio Riccio, intervistato da Lilly Mazzone, anche il direttore generale Tullio Marino ha espresso la soddisfazione per il consistente apporto dato dal pubblico del PalaPentassuglia alla squadra, rilevando con soddisfazione il ritrovato e positivo feeling con la squadra. (Nella foto in basso, Tullio Marino)

Finale “stellare” di Marcquise Reed e Andrea Mezzanotte

Sul finale della partita, tuttavia, rimane l’interessante ed il consueto dubbio se è stato il pubblico a trascinare la squadra o se a determinarlo sono state le straordinarie prestazioni di Marquise Reed e Andrea Mezzanotte e la grinta messa fuori da tutti gli altri giocatori schierati in campo da coach Vitucci. In attesa che risplenda la “star Bowman”, infatti, per adesso è Marquise Reed l’idolo della tifoseria brindisina, la “guardia” di Maryland che studia con successo nel ruolo di leader, il giocatore che ha dato una svolta alla partita contribuendo con le sue realizzazioni, e quelle di Andrea Mezzanotte di rimontare lo svantaggio di 9 punti che hanno riportato la squadra in parità (74-74), conclusione su cui Happy Casa ha costruito la vittoria. E Reed lo ha fatto con grande personalità assumendo l’atteggiamento del vero leader, prendendosi la scena e risultando immarcabile con le sue entrare spacca-difese tanto che il pur bravo coach bresciano Alessandro Magro non è riuscito a prenderne le misure. E con Reed, protagonista con un pesante contributo in termini di punti (19 punti a referto) e di intensità sotto i tabelloni, anche Andrea Mezzanotte è stato il co-primo attore nel travolgente finale di partita contro Brescia.

In cassaforte più classifica ed autostima con Reed nuovo leader

Della vittoria ottenuta contro Germani Brescia, una delle migliori formazioni del campionato, Happy Casa Brindisi mette nel suo forziere i due preziosi punti per la classifica ed un rinnovato senso di autostima che sicuramente gioverà a coach Vitucci nel continuare a lavorare su una formazione completamente rinnovata che ha la necessità di credere nelle proprie potenzialità. La squadra ed il coach attendono che Ky Bowman acquisisca la migliore conoscenza del campionato italiano e dei meccanismi di squadra, che svolga con successo il ruolo importante per cui lo stesso coach Vitucci ed il direttore sportivo Simone Giofrè lo hanno voluto in squadra, esigendo un notevole sacrificio economico alla società. (Nella foto in basso, Reed festeggia con i tifosi)

Intanto anche contro Germani Brescia coach Vitucci ha gestito il play ex Nba dosandone l’impegno (in campo per 25 minuti, con 13 punti a referto), sottraendolo alle marcature in cui è apparso in difficoltà nella fase difensiva, cambiandolo di ruolo con l’ottimo Bruno Mascolo. E’ stato di Bowman, tuttavia, il tiro decisivo da 2 punti che ha portato Happy Casa su 80-81 a 41 secondi dalla fine della partita, prima che Reed conquistasse un rimbalzo difensivo, subisse un fallo e realizzasse il 2/2 nei tiri liberi della vittoria (82-81).

L’ultimo quarto da 10 e lode

Dopo aver sofferto un terzo quarto che sembrava dovesse sancire una nuova sconfitta, Happy Casa ha ripreso forza, determinazione e coraggio rientrando in partita dalla porta principale con un quarto finale da +10 (26-16!). La difesa si è consolidata, ha finalmente stretto di più le maglie consentendo al solo Troy Caupan (22 punti in 25 minuti di presenza in campo) di tenere Brescia in corsa per la vittoria, mentre i suoi compagni in attacco era costretti a tiri forzati e sbagliati di Della Valle, Cobbins e Odiase. (Nella foto in basso, Perkins e Burnell festeggiano a fine gara)

E’ stato il momento in cui il PalaPentassuglia è risultato determinante e così in uscita dal time out della disperazione chiamato da coach Alessandro Magro, a 12” dalla fine, è comparso lo spettro di una ulteriore beffa finale tanto da provocare e far scattare la rabbiosa reazione del pubblico, visibilmente trasmessa alla squadra che sul tiro sbagliato da Amedeo Della Valle si è tuffata in gruppo sul parquet, sotto il tabellone, alla conquista della palla, senza mai mollarla fino al fischio di chiusura della terna arbitrale che decretava la vittoria di Happy Casa, che tornerà in campo mercoledì prossimo (26 febbraio), sempre al PalaPentassuglia, dove affronterà la squadra estone del Kalev Cramo (palla a due alle ore 20.30) per la terza giornata della fase a gironi di Europe Cup.