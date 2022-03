Happy Casa: welcome Mr. Dee, ecco il leader per ritrovare l’anima perduta

BRINDISI - E finalmente arrivò lui. Happy Casa Brindisi ha aspettato e trovato il ?gigante? che cercava, che ben conosceva e con lui sono arrivati punti, spettacolo e nuova energia per tutta la squadra. E? D?Angelo Harrison, indimenticato idolo della tifoseria brindisina e nuova punta di diamante della squadra di coach Vitucci, che non ha tardato neppure un solo minuto ad assumere la leadership di una formazione che aveva perso cuore, mordente ed anima, reduce da sconfitte inaspettate e pesanti, alla ricerca di una identità perduta. Un ulteriore sacrifico della New Basket Brindisi a cui va dato atto di aver preso al volo un?occasione irripetibile, quella cioè di riportare al PalaPentassuglia un giocatore eccellente che per caratteristiche tecniche e per carisma, poteva colmare il vuoto della mancanza di leadership di Happy Casa (poi, a microfoni spenti, il presidente Nando Marino dirà che mai la società aveva affrontato prima un importo così ingente per un giocatore che sarà impegnato per pochi mesi, solo per il finale di campionato e con la speranza di entrare a far parte della griglia play off).

Mr. Dee si presenta!

Ed ecco che Mr. Dee si presenta al PalaPentassuglia e scatta un?ovazione dei tifosi brindisini che da tempo aspettavano il vero ?salvatore? del loro campionato e lui ripaga tutti, compreso il presidente Nando Marino e la New Basket, con 13 punti in 13 minuti nel primo quarto (con 5/6 dal campo,1/1 ai tiri liberi, 4 rimbalzi) ed una carica di energia che ha positivamente scosso la squadra, tracciando le linee per la vittoria contro Cremona e riaccendendo gli entusiasmi per un finale di campionato in crescendo. Harrison finirà la partita con 20 punti realizzati in 23 minuti di presenza in campo,5 rimbalzi e 2 assist.

Lucio Redivo e Adrian Nathan bloccano il ritorno di Cremona

E quando la squadra di coach Galbiati, schierata con una ?zonetta? senza grosse pretese, tuttavia, ha tentato di riaprire la partita annullando il massimo svantaggio di ben 27 punti (41-14) riducendolo fino a ? 10 (55-45), è salito in cattedra Lucio Redivo che con grande personalità e grinta ha ripreso in mano la gara ed ha realizzato triple ?spezza gambe? e punti pesanti (chiuderà con 14 punti realizzati in 16 minuti di presenza in campo con 5/8 dal campo), con Harrison che dalla panchina si divertiva a guardarlo, incitarlo ed applaudirlo. Ed un contributo importante è arrivato finalmente anche da Adrian Nathan che giusto nella seconda parte della gara ha avuto un ruolo determinante con i suo 10 rimbalzi catturati (5 in difesa e 5 in attacco) e 12 punti in 21 minuti di presenza in campo con 5/7 di realizzazioni che, insieme a Lucio Redivo, ha avuto il merito di riportare il risultato nella giusta dimensione, per consentire di chiudere in tutta tranquillità la partita con il giusto margine di 87-65.

Il solito Nick Perkins e l?impiego mancato di Visconti

Detto del solito contributo fornito anche contro Cremona da Nick Perkins (ha dato il suo abituale apporto con i 18 punti realizzati e 6 rimbalzi), c?è da rimarcare che con il largo margine di vantaggio acquisto nel finale, coach Vitucci avrebbe potuto concedere anche a Riccardo Visconti un sia pur breve minutaggio, visto che nel ruolo, con il ritorno di Harrison e le ottime condizioni di forma di Lucio Redivo, gli spazi per la sua utilizzazione si sono ridotti notevolmente e che comunque si tratta di un giocatore che merita la massima considerazione e la cui utilizzazione potrebbe essere utile nelle prossime partite.

Stop per Alessandro Gentile: distorsione alla caviglia sinistra

Nella giornata di domani saranno eseguiti gli esami strumentali sulla caviglia sinistra di Alessandro Gentile. Il giocatore si è infortunato durante la partita contro Cremona cadendo sul piede di Matteo Spagnolo, ed ha dovuto abbandonare il campo con la caviglia gonfia e dolorante. Il trauma distorsivo sarà valutato dal dottore Dino Furioso, con la consulenza del dottore Antonio Orgiani e del dottore Giuseppe Palaia. Difficile appare, tuttavia, il recupero per la prossima trasferta di Napoli.

Ed ora un finale con destinazione i play off scudetto

Con i 22 punti acquisiti in classifica Happy Casa Brindisi può costruire ora un mini-campionato, di 8 partite con destinazione i play off scudetto. La squadra di coach Vitucci dovrà giocare 5 partite in trasferta (Napoli, Trentino, Venezia, Treviso e Milano ed in casa Varese, Trieste e Tortona). Si comincia domenica prossima con la trasferta di Napoli, poi in casa contro Varese, prima di affrontare 3 partite in trasferta in una sola settimana nel mese di aprile, l?11 a Trento, il 13 di mercoledì a Venezia, recupero della giornata di campionato sospesa per Covid, ed il 17 a Treviso, per ritornare in casa contro Trieste, ripartire per Milano e chiudere in casa contro Tertona. Un calendario ed un obbiettivo che non è più precluso alla ?nuova? Happy Casa targata Harrison.