Happy Casa, Sneed e Bartley trascinano la squadra alla vittoria contro Treviso

BRINDISI - Altro che ansia da prestazione. Questa volta Happy Casa Brindisi ha avuto un approccio alla partita contro Treviso, ben diverso da quello di sette giorni fa contro Sassari, segno evidente che era stata preparata con più accortezza sul piano emotivo e caratteriale. Dopo un primo tempo vissuto su un equilibrio stabile fra le due formazioni, Happy Casa Brindisi ha preso il volo nel terzo quarto, trascinata come di consueto da Xavier Sneed e vissuta sulle realizzazioni di un ritrovato Fran Bartley, scaricando la paura e l’ansia su Treviso, e trasformandola in forza fisica e mentale.

I falli di Sneed

Xavier Sneed si era gravato all’inizio della partita di 2 falli a carico, ma non si è lasciato condizionare tanto che ha concluso la partita senza commettere altri falli e con ben 7 subiti, realizzando 19 punti e catturando 9 rimbalzi. A tale proposito non si è compresa la scelta azzardata di fare entrare Sneed a 20 secondi dalla fine del primo tempo, con il rischio che il giocatore commettesse un terzo fallo e condizionarne poi il resto della partita, privando la squadra del suo uomo migliore. In pratica la gestione dei due falli di Sneed è stata regolata esattamente al contrario della partita contro Sassari, quando il giocatore è rimasto in panchina per più di 9 minuti. Happy Casa, tuttavia, non è nelle condizioni di permettersi distrazioni ed errori elementari di questo tipo che potrebbero costare una sconfitta.

Il top scorer ritrovato

Frank Bartley ha iniziato la partita con spavalderia, ricordandosi che era stato il top scorer dello scorso campionato, ed ha centrato la retina con una facilità impressionante da autentico protagonista, incoraggiando la squadra e motivando il caloroso pubblico del PalaPentassuglia. Bartley chiuderà la poi la partita con 25 punti realizzati in 28 minuti di presenza in campo, con 10/17 dal campo. Questo Bartley può regalare ad Happy Casa il finale di campionato da tutti sperato nelle prossime ultime 4 partite. A metà del 4°/Q, poi la squadra di coach Sakota, sospinta da Sneed e Bartley, con un gioco di squadra efficace, ha dato la sensazione addirittura di poter ribaltare il -26 del risultato finale 80-60 di Treviso, guadagnando il massimo vantaggio di 21 punti (77-56), risultato che avrebbe messo in grave difficoltà il percorso di Treviso verso la matematica certezza della permanenza in serie A.

Una vittoria di gruppo con una difesa aggressiva

E’ stata una vittoria in cui ogni giocatore ha dato il suo apporto positivo in termini di minutaggio e di prestazione. Si è vista finalmente una difesa aggressiva e ben organizzata con marcature e cambi difensivi rapidi ed efficaci che hanno messo in difficoltà Treviso, una difesa che è che è stata la carta vincente. La squadra ha ritrovato un Buon Jordan Bayehe che ha realizzato 10 punti preziosi con 3/3 dal campo ed 1/1 nei liberi, frapponendo un buon ostacolo allo strapotere fisico ed atletico di Paulicap, Olisevicius, Allen, aiutato da Andrew Smith, da Nate Laszewski con 7 rimbalzi catturati, da Eric Lombardi spesso prezioso in difesa e con 6 rimbalzi catturati. Positivo è stato anche l’apporto di Laquintana in quei 5minuti di presenza in campo e di Morris, mentre Eric Washington è salito in cattedra nella seconda parte dell’incontro ed è stato determinante con i suoi 11 punti e 7 assist.

Il “fair play dei tifosi” e la storia falsata

I tifosi della curva del PalaPentassuglia hanno esposto uno striscione per dare il benvenuto alla numerosa truppa degli ex che scendevano in campo con Treviso a contendere due punti in palio di assoluta importanza per Happy Casa:” La storia non si dimentica. Bentornati a Brindisi” era il messaggio d’affetto. Ma la storia, invece, racconta che questi “beniamini” sono andati in direzione Treviso, per seguire Giofrè e Vitucci, attratti da un contratto più blindato, giustamente da professionisti quali sono.

Partono Ky Bowman, D’Angelo Harrison, Andrea Mezzanotte, i componenti dello staff da Vitucci a Giofrè, a Mattia Consoli, per raggiungere Alberto Morea e l’ex capitano Andrea Zanelli. La vera storia è questa. E racconta di D’Angelo Harrison che la New Basket ha curato e assistito con l’intervento al tendine d’Achille, operato dal dottore Antonio Orgiani, e per ben otto lunghi mesi gli è stato garantito uno stipendio, oltre alla proposta di rinnovo contrattuale per la stagione successiva.

E che dire, poi, dell’ex capitano Andrea Zanelli, prelevato dal Legnano, e portato dalla New Basket di Nando Marino, alla ribalta della serie A dal 2018 al 2022, trattato con il massimo affetto dalla tifoseria ed accolto con amicizia dalla città, che dopo un canestro realizzato reagisce ed esulta con la rabbia di “Ulk” il gigante di Giada, ad un passo dal suo ex Presidente Marino, meritandosi un “tecnico” come da regolamento. Ma anche i tifosi hanno ben presto capito che “quelli” di Treviso nella partita hanno messo più ardore agonistico del solito.

Ed i tifosi, allora, hanno reagito accompagnando con una bordata di fischi le azioni di Zanelli ed Harrison ed hanno rivolto il proprio incoraggiamento alla propria squadra con il consueto calore del PalaPentassuglia. La storia, quella vera, invece, ricorda i veri protagonisti che hanno fatto la storia del basket brindisino e che, questi si, meritano ancor oggi la “standing ovation” del PalaPentassuglia: parliamo di autentici idoli quali John Brown III, Darius Thompson, Derek Willis: giocatori lealmente legati alla società, alla tifoseria ed alla città, che meritano grande riconoscenza e rispetto.

Aspettando i risultati di Treviso- Milano, Scafati-Varese, Pesaro- Pistoia

Happy Casa Brindisi giocherà domenica prossima in trasferta a Reggio Emilia, squadra pronta a confermare l’ingresso in zona play off. In questa stagione della “sfiga” in cui tutto gira contro Brindisi , anche i risultati a sorpresa delle formazioni concorrenti, ci si aspetta una mano dalla fortuna, nella convinzione di dover vincere a Reggio Emilia, con una prestazione straordinaria.