Happy Casa Brindisi: venti di crisi e priorità alla ricerca di una guardia tiratrice

BRINDISI - La sconfitta interna contro Astra Pistoia sancisce in modo definitivo l’apertura della peggiore crisi tecnica di Happy Casa degli ultimi 11 anni di campionato. Ciò che maggiormente preoccupa, e che passa già in queste ore all’esame di coach Dragan Sakota, non sono le 5 sconfitte consecutive di campionato, quanto la pochezza qualitativa e quantitativa del roster per cui la società e lo staff tecnico dovranno cercare le migliori valutazioni per dare equilibrio tecnico-tattico alla squadra.

E’ il tempo delle scelte difficili, insomma, e si dovrà pur cominciare con immediatezza considerata la chiara dimostrazione che viene dal campo che non può bastare il solo cambio dell’allenatore per rimediare alle debolezze di un roster costruito nel peggiore dei modi, con ruoli scoperti ed altri coperti in modo approssimativo, non certamente adeguato ad una squadra di serie A (coach Marco Esposito ha fatto riconosciuti miracoli in queste ultime ore alla guida della squadra, confermando indubbie doti e qualità tecniche). E l’urgenza è motivata considerato che Happy Casa ha ancora da affrontare le squadre meglio attrezzate del campionato, a cominciare da domenica prossima con la proibitiva partita contro Olimpia Milano ed a seguire con la trasferta di Venezia, impegni che con l’attuale roster a disposizione difficilmente riuscirà a superare.

Summit in corso fra società e staff tecnico

La parola passa all’esperto coach serbo appena arrivato in città. Dopo aver assistito alla partita contro Pistoia, e conoscendo già gran parte dei giocatori che compongono il roster di Happy Casa, coach Dragan Sakota dovrà stabilire quali giocatori ritiene utili riconfermare per il rilancio della squadra brindisna e quali ruoli, invece, sono da ricoprire ritornando sul difficile mercato, anche in relazione alle disponibilità finanziarie della società. Happy Casa ha bisogno, con priorità assoluta, di una guardia tiratrice con punti nelle mani e buona predisposizione alla leadership (contro Pistoia la squadra ha tirato con il 17,4% da 3 punti, pari a 4 / 23, un dato significativo per le scelte da fare). Ed infatti già voci di mercato (fonte Super Basket) danno per certo l’interessamento di Happy Casa Brindisi per Rob Gray, 29enne combo guard americana, MVP delle finali di Eurocup, che ha giocato la stagione passata in Turchia, con la formazione della Tofas Bursa (18,8 punti partita e 3,6 assist di media). Dalla società, tuttavia, non ci sono conferme su questa trattativa.

La possibile conferma di Tomas Kyzlink

La New Basket Brindisi sarà anche alle prese in queste ore con la scadenza contrattuale di Tomas Kyzlink che la società aveva ingaggiato con contratto in scadenza al 31 ottobre, per rinforzare il roster in vista dell’impegno europeo della Fiba Europe Cup, ma riservandosi la possibilità di prolungare poi il contrato fino al termine del campionato.

Il giocatore bandiera della nazionale Ceca è stato fra i migliori in campo nelle ultime due partite disputate e certamente è molto probabile la sua riconferma fino alla conclusione del campionato, che comporterebbe il “taglio” di un pari ruolo americano. Per impegno e qualità di gioco espresso, pur impiegato nel ruolo di play maker, il giocatore ceco è stato certamente fra i più apprezzati e gode anche per questo della stima della società e del pubblico per cui risulta evidente l’interesse della New Basket riconfermarlo e procedere al “taglio” di altro giocatore americano finora apparso non in grado di ricoprire il pari ruolo.

Il ruolo di play al vaglio del coach

Deciderà ancora coach Sakota sul possibile utilizzo del play Jeremy Senglin, che conosce bene per averlo avuto lo scorso campionato a Reggio Emilia, considerato che nelle partite clamorosamente perse Happy Casa ha sofferto per la mancanza di un valido play (Tommy Laquintana ha subito un infortunio e domenica scorsa è stato recuperato solo parzialmente).

In particolare domenica scorsa Happy Casa è stata vittima di un “play tascabile” come Charlie Moore che non solo ha realizzato 30 punti ma ha portato letteralmente a spasso tutta la squadra brindisna, sfuggendo a tutte le marcature a lui imposte, e siglando la vittoria di Pistoia. E poi c’è la carenza di peso e di attività difensiva sotto i tabelloni, dove l’assenza di un pivot di ruolo si fa particolarmente avvertire, perché Jajuan Johnson non ha di certo le caratteristiche che il ruolo richiede ed è anzi molto utile se impiegato da “numero 4”, ed anche Jordan Bayehe è spesso portato a giocare fuori dall’area pitturata.

Sospesa la partita di Fiba Europe Cup di mercoledì prossimo

Intanto è ufficiale il ritiro di tre squadre israeliane dalle competizioni europee fra cui la formazione di Nes Ziona che avrebbe dovuto giocare mercoledì prossimo al PalaPentassuglia, contro Happy Casa. Il ritiro dalle competizioni europee è ufficiale non potendo le formazioni israeliane giocare in casa per evidenti motivi logistici, in concomitanza con gli eventi bellici in corso in quelle zone, ed avendo rifiutato il campo neutro di Cipro.

Happy Casa Brindisi potrà così avere più possibilità di trascorre una settimana di completa preparazione alla proibitiva partita contro Olimpia Milano, in programma domenica prossima al PalaPentassuglia. E verosimilmente questa competizione europea, allo stato attuale, visto come è iniziato questo campionato e la necessità di avere una adeguata preparazione, potrebbe ancora di più essere inutile e compromettere il percorso di Happy Casa verso le posizioni di salvezza.