Happy Casa, a Sassari difesa inquietante e disfatta che preoccupa

BRINDISI - Sassari è stata la partita da capolinea di una crisi strisciante che da tempo sta logorando la squadra alle basi mettendo definitivamente in discussione la sua affidabilità e facendo risaltare insicurezza ed incapacità sempre più crescenti. A Sassari la squadra di coach Vitucci ha giocato una partita disarmante sotto tutti i punti di vista, consegnandosi agli avversari con un terzo tempo disastroso in cui sono emersi tutti limiti tecnici, tattici e caratteriali che stanno determinando una situazione di perdurante criticità inaccettabile che coinvolge lo staff tecnico, i giocatori e la società e che rischia di compromettere il campionato.

Happy Casa al festival delle triple

Chi credeva di aver visto il peggio già nella precedente partita contro Varese, con i 104 punti subiti ed una sventagliata di “alley-oop” schiacciati in faccia alla difesa brindisina, ha dovuto ricredersi dopo aver vissuto in televisione la partita persa a Sassari (ma molti tifosi hanno cambiato canale o spento la tv!). Dopo aver chiuso il primo tempo con il passivo ormai abituale di 51 punti, infatti, nel solo 3° tempo Happy Casa ha subito 37 punti, facendo da comparsa passiva in campo, sepolta sotto una valanga di triple che hanno fatto registrare il record del campionato battuto dalla squadra di coach Bucchi di 17 realizzazioni su 29, con una percentuale del 58,6% e di ben 26 assist smazzati con estrema facilità. E che dire della lotta ai rimbalzi: Sassari 43 (16 offensivi e 27 difensivi e Brindisi 8 offensivi e 13 difensivi!). Il punteggio finale di per sé avvilente di 111-93 già spiega in larga parte la storia di una partita in cui la squadra di coach Vitucci ha passivamente collaborato alla realizzazione di record stellari, ma resta inspiegabile l‘atteggiamento passivo dei giocatori in campo e della stessa panchina. E’ sembrato come se sul primo vantaggio di Happy Casa, fissato da due triple di Burnell su 55-56 , la squadra avesse ritenuto finita la partita consentendo agli avversari un parziale di 13 a 0 e determinando una svolta negativa e definitiva che ha portato Sassari al traguardo dei 100 punti quando mancavano circa 7 minuti alla fine della partita, procurando una disfatta senza precedenti.

“Panchina” immobile e giocatori a ritmo lento

E mentre la Dinamo Sassari si esercitava nel tiro al bersaglio passeggiando allegramente ed indisturbata nel cuore difesa di Happy Casa, dalla panchina non venivano impartite disposizioni concrete e nessun segnale preannunciasse una scossa tattica e motivazionale che avrebbero potuto almeno limitare i danni di una sconfitta deprimente. Un giusto “time out” dopo il +1 di Happy Casa (55-56) e sulla prima spallata a + 7 di Sassari (63-56 a 6’ e 23”) nel tentativo di riorganizzare le fila di una difesa inesistente che stava per franare, per fermare poi i giochi a “quota 100” in favore della squadra di coach Bucchi, quando il risultato era già definito, in balìa degli avversari con un punteggio (100-74 a 6’e 42”) già tanto umiliante quanto significativo, senza mai correggere il deficitario atteggiamento difensivo. Coach Vitucci ha lasciato andare che la partita facesse il suo corso senza procurare una doverosa reazione da parte dei singoli e del gruppo attraverso le scarse rotazioni disponibili perdendo sicuramente di vista il progetto partita che era stato preparato.

Il crollo verticale accusato dalla squadra è sembrato anche coincidere con un calo di rendimento atletico nella seconda parte della partita, per cui, come già verificato nelle precedenti partite ed in particolare contro Varese, si è visto che le due squadre in campo avevano un passo decisamente diverso con i giocatori di Happy Casa in affanno, sempre battuti sul primo passo, in difficoltà nei recuperi ed in ritardo perenne sulle seconde palle. E’ anche vero che il potenziale di questa squadra è scadente, ma la costruzione del roster è stata decisa in estate sulla base delle indicazioni fornite dal direttore sportivo Giofrè e dallo stesso coach Vitucci che, protagonisti applauditi di scelte eccellenti e di scommesse vincenti negli anni scorsi, hanno decisamente commesso errori di valutazione non compatibili con le loro riconosciute capacità professionali.

Il “caso Harrison”

Ammesso che il “caso Harrison” si risolva positivamente entro breve scadenza non sarà certamente la soluzione dei mali che affliggono la squadra (si spera che sarà in campo almeno nella prossima partita contro Virtus Bologna). Da quando il giocatore è stato abilitato dallo staff medico a svolgere attività agonistica, si allena costantemente con la squadra è regolarmente convocato e segue le trasferte di Happy Casa senza essere iscritto a referto perché non si ritiene ancora pronto a scendere in campo.

Ma è trascorso circa un mese ed Harrison e la società devono prendere una immediata decisione che si preannuncia molto difficile perché il giocatore è contrattualmente legato alla New Basket Brindisi fino al mese di maggio e percepisce l’ingaggio più pesante (si parla di circa 25 mila dollari mensili) tale che non si può certo procedere ad un “taglio” a cuor leggero, a meno che non si trovi una società disposta a tesserare un giocatore reduce da un infortunio così delicato. E mentre la classifica si fa sempre più preoccupane il campionato non più certo attendere la risoluzione del braccio di ferro fra Harrison e la società, anche perché fin quando la guardia americana riuscirà ad ottenere il giusto ritmo-partita bisognerà attendere i risultati degli impegni delle prossime partite in calendario (Bologna e Reggio Emilia in casa, poi la trasferta di Venezia, ed ancora in casa contro Verona, prima della sosta prevista dal 12 febbraio al 5 marzo).

Sul mercato per la scelta di un numero 4

La New Basket, intanto, deve ricorre al mercato suppletivo con la dovuta urgenza per colmare la vacanza più preoccupante che è quella di un numero 4, ruolo che si può dire attualmente scoperto e che tanti disagi ha procurato fino a questo momento lasciando la squadra praticamente incompleta in un compito tattico determinante. La New Basket, tuttavia, per ritornare sul mercato ha la necessità di sfoltire il roster e per alleggerire il budget dovrà piazzare sul mercato almeno due giocatori (Junior Etou e Dikembe Dixon giocatori con più probabilità in attesa di “taglio”). Dalle trattative del mercato in uscita dipende il rinnovamento dei ruoli principali della squadra che attualmente preoccupano di più e, naturalmente, ci sarà l’imperativo di non sbagliare altre scelte che potrebbero compromettere la corsa della squadra verso le posizioni di sicurezza della classifica.