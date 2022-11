Happy Casa: da Bologna con sgomento e sconfitta da black Sunday

BRINDISI - La tentazione è quella di consegnare il foglio in bianco per evitare di raccontare il nulla di una partita da sconfitta annunciata, ma non nelle dimensioni (98-68) e con l’atteggiamento tenuto in campo da Happy Casa, così come maturata contro la capolista Virtus Bologna. Sarebbe stato paradossale pretendere una vittoria al PalaDozza di Bologna da questa Happy Casa che appena sette giorni prima aveva subito una sonora sconfitta da Vuelle Pesaro (74-102). E se perdi di 28 contro una squadra che sarebbe dovuta essere di pari livello vuoi prenderne almeno 30 dalla quella che attualmente è la migliore formazione italiana e che vanta la difesa meno perforata del campionato? E così è stato. Ci si aspettava, però, una sconfitta dignitosa e soprattutto un recuperato atteggiamento dei singoli ed un ritrovato spirito di squadra che non solo non c’è stato, ma è mancata anche quella reazione minima ed indispensabile che Happy Casa avrebbe dovuto mettere in campo, dopo l’umiliante sconfitta interna contro VL Pesaro.

Il ruolo del Presidente Marino ed il dovuto intervento

Ora è giunto il momento che scenda in campo il presidente Nando Marino prima che la situazione degeneri e sbocchi in una crisi irreversibile. Il presidente deve intervenire da subito (attualmente è all’estero per motivi di lavoro) con tutta la sua autorità per capire cosa sta succedendo nella squadra, sentire dalla viva voce di coach Vitucci, a microfoni spenti, ed in un faccia a faccia senza mezzi termini, conoscere i motivi delle sconfitte eclatanti ed ingiustificate, sapere dello stato confusionale che regna nella formazione, che spieghi e chiarisca la causa della mancata reazione, del non gioco e le prestazioni dei singoli giocatori. Il presidente Marino deve sentire, altresì, anche il capitano Jason Burnell ed il vice Bruno Mascolo, per poi tirare le somme e prendere le opportune decisioni, d’intesa con gli altri componenti la società, per evitare che vada disperso un patrimonio della città che è il basket, anche in considerazione dell’approssimarsi della realizzazione del Palaeventi.

Dieci sconosciuti senza un leader e senza un play

Happy Casa ha comprovato ancora una volta a Bologna di essere un roster composto da 10 giocatori senza un’anima e senza una leadership, che non si conoscono fra di loro, che stanno insieme senza la volontà di fare squadra e tirare fuori gli artigli per opporsi con grinta, determinazione e coraggio agli avversari. Da Bologna si è avuta la conferma che Ky Bowman non ha la stoffa del leader tradendo le aspettative e la speranza che su di lui si nutrivano, considerata la sua straordinaria carriera e la provenienza da un campionato Nba, dove non giochi se non sei un campione. E’ stato atteso con fiducia e gli è stato concesso tutto il precampionato, le 8 partite finora disputate e quelle di Fiba Europe Cup perché prendesse conoscenza del campionato europeo ed italiano ed acquisisse il ritmo partita che probabilmente aveva perso, tenuto conto che negli ultimi due campionati americani aveva giocato poche partite, fallendo chiaramente il ruolo che gli era stato assegnato. (Nella foto in basso, Bowman)

Ora, però, Happy Casa non può più attendere perché si entra nel vivo della lotta per le Final Eight, per i play off, ma soprattutto per guadagnarsi un posto che tenga lontana la squadra dalla zona retrocessione che adesso è diventata la priorità assoluta. La squadra, perciò, ha bisogno di un playmaker all’altezza del compito che ad oggi non può essere Bowman. Non a caso coach Vitucci lo impiega spesso nel ruolo di guardia affidandone la direzione della partita a Bruno Mascolo che almeno assicura più grinta ed energia per guidare la squadra.

Il “flop Reed” ed il nervosismo del solista Perkins

Stessa cocente delusione nelle ultime partite si avverte in Marcquise Reed che pure aveva cominciato molto bene, segnando alcune prestazioni positive e marcature risolutive. Il giocatore si è letteralmente perso in queste ultime partite ed anche a Bologna ha deluso mostrando limiti caratteriali che lo hanno tenuto ai margini della partita. Coach Vitucci, inoltre, non riesce più a “domare” Nick Perkins apparso anche a Bologna fin troppo nervoso e fuori dal contesto della partita, sempre più predisposto a giocare da solista, spesso distolto dal suo ruolo naturale per uscire fuori a tirare dall’arco dei 3 punti con tiri improvvisati, a curare il suo bottino personale trascurando il rapporto di squadra, soprattutto in una difesa molto fragile che è la peggiore del campionato. (Nella foto in basso, Perkins)

Nick Perkins è giocatore da recuperare per consolidare la difesa che è considerata ormai il punto debole della squadra, un reparto che costituisce la vera gioia degli avversari, e che ha la necessità di ritrovare il miglior Jason Burnell apparso anche lui coinvolto nel disfacimento generale. Le limitate note positive vengono dalla prestazione di Joonas Riismaa, uno dei pochi che ha cuore e grinta, che difende e che a Bologna ha saputo ben comportarsi anche in attacco, e da Bruno Mascolo che in campo riesce a mettere tutta la grinta possibile in una squadra che non risponde agli stimoli dell’impostazione dei giochi. Coach Vitucci dovrebbe poi concedere maggiore fiducia ad Andrea Mezzanotte in questi momenti in cui gli altri giocatori non stanno rispondendo come dovrebbe alle indicazioni che ordina.

I “nuovi” Myles Carter

Lo scorso campionato il giocatore americano di Chicago Myles Carter, presentato come “big man” di 206 centimetri, si rivelò poi come un corpo estraneo, impacciato ed insicuro al punto che realizzò pochi minuti di presenza in campo, prima di essere “tagliato”. Anche in questo nuovo roster si avvertono presenze di giocatori che finora non si sono mostrati all’altezza di disputare un campionato difficile come quello italiano, ed il loro rendimento è stato decisamente di scarso rilievo, nonostante il tentativo di coach Vitucci di concedergli minutaggio e numerose occasioni di dimostrare di potersi adattare al campionato italiano di serie A. (Nella foto in basso, Dixson)

Così, più volte impiegati con minutaggio importante, pur avendo usufruito della fiducia da coach Vitucci, Junior Etou, Jordan Bayehe e Dikembe Dixson hanno decisamente deluso, dando segni di chiara inadeguatezza ad un campionato difficile come quello italiano, trovando difficoltà notevoli ad inserirsi nei giochi di squadra e deludendo le aspettative dello stesso allenatore, della società e di tifosi.

La lealtà di coach Scariolo per evitare “quota 100”

Il cronometro scandiva gli ultimi 10 secondi di gara con la Virtus che aveva nelle mani il pallone ed il tempo necessario per concludere l’ultima azione a canestro, con il punteggio ormai deciso di 98-68. Coach Sergio Scariolo, che fino a quell’istante dalla panchina aveva assistito alla partita quasi da spettatore, limitandosi alle rotazioni dei suoi giocatori che stavano disputando la quarta partita in otto giorni, è scattato, verso il campo, uscendo in gran fretta dalla sua area tecnica, per chiedere a viva voce al suo giocatore (Lundberg) in possesso di palla, di non procedere nell’azione e di chiudere la partita in palleggio per evitare ad Happy Casa Brindisi l’umiliante quota 100 punti di passivo. Un gesto molto apprezzato che fa onore al coach virtussino, che non tutti gli allenatori compiono spesso spinti dal pubblico che a gran voce, invece, pretendono orgogliosamente la vittoria il più possibile evidente.