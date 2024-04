Happy Casa Brindisi: contro Sassari una sconfitta pesante da squadra rassegnata

BRINDISI - Semplicemente imperdonabili nella partita più importante della stagione. A cominciare dal coach Sakota alle prese con un progetto partita indecifrabile e con scelte incompatibili con il tipo di gara che Happy Casa avrebbe dovuto affrontare. No, signor Sakota, dall’alto della sua esperienza e professionalità, non ci si aspetta così una squadra che al “pronti via” prende un break di 10 a 0, ma si ordina la battaglia e di azzannare alla gola gli avversari di Sassari già all’uscita degli spogliatoi, costringendoli all’angolo con tutta la foga, l’energia e la determinazione che una squadra con l’acqua alla gola deve avere. No, signor Sakota, una squadra che si gioca la partita della vita non può scendere in campo con atteggiamento dimesso quasi fosse una gara a risultato già acquisito e non, invece, quella che, con ogni probabilità, sarà ricordata come l’ultima possibilità che il calendario offre prima che la matematica certezza ti rimandi in Lega 2, dopo 12 anni di rispettabile ed orgogliosa appartenenza nella prestigiosa vetrina della serie A.

Squadra “dormiente” fino al - 16

Per tutta la partita Dinamo Sassari è sembrata la squadra che doveva salvarsi dalla retrocessione ed ha giocato con il coltello fra i denti fino all’ultimo canestro con grande grinta e determinazione. Nel 4°/Q, cioè nel momento decisivo della partita e del campionato, Happy Casa Brindisi è somigliata più ad una truppa dormiente, impaurita, quasi in disarmo, come in attesa di chiudere 40 minuti di inutile follia, e non già una squadra in cerca di 2 punti indispensabili per tenere accese le ultime speranze di salvare la serie A. Alla fine la squadra è apparsa assuefatta fino a subire il massimo vantaggio di 16 punti (56-72) a 3’03” dalla fine della partita, senza accennare un pressing a tutto campo che sarebbe dovuto essere asfissiante, “mani in faccia” e che il pubblico avrebbe certamente apprezzato e sostenuto con entusiasmo rinnovato.

“No zona”, “no press” e solo “perimetrali” fino alla noia

Se la partita non si è svolta nel modo in cui era stata preparata, tuttavia, allora bisognava cambiare progetto e cercare ogni mezzo tattico, un piano alternativo e più agonistico ed aggressivo per limitare gli “spiritati” Cappelletti, Diop e Jefferson che hanno condotto a piacimento la partita, imponendo il loro ritmo da squadra motivata, combattiva ed in cerca di punti per tentare l’aggancio alla griglia play off. Happy Casa, invece, nonostante le polveri bagnate dei suoi migliori tiratori, con Jamel Morris e Frank Bartley che hanno “spadellato” da 3 punti con 1/7 il primo ed 1/6 il secondo, coinvolgendo la squadra in complessivo e mediocre 7/29 pari al 24%, ha insistito nel suo gioco prevedibile e non c’è stato verso di proporre un tentativo di cambiare l’inerzia della partita in nessuna maniera. Il quadro negativo della serata è stato completato dalla giornata-no di Jordan Bayehe con uno score finale fatto di 3 rimbalzi e ricco di 0 in tutte le caselle con un -8 di valutazione finale, e di Andrew Smith che ha realizzato solo 2 punti ed ha chiuso con una poi valutazione di -6. Incomprensibile poi l’uscita dal campo di Tommy Laquintana che stava giocando bene ed aveva dato ritmo alla squadra, per fare posto ad Eric Washington fino a quel momento apparso confusionario e non quello brillante visto nelle precedenti partite.

Il “paradosso” Xavier Sneed

Ancora una volta Xavier Sneed è stato il migliore in campo di Happy Casa ed ha cercato con il suo atteggiamento da trascinare di svegliare la sua squadra dal torpore in quel tremendo black out di 14-4 che ha portato Dinamo Sassari a dare la svolta decisiva alla partita per completare poi con +16 (56-72) una prestazione collettiva eccellente chiusa con il risultato di 70-76. Si può bene dire che Xavier Sneed sia stato l’ultimo ad abbassare bandiera dopo aver disputato una partita da protagonista assoluto con 25 punti realizzati in 31 minuti di presenza, con 8/12 dal campo, 7/9 tiri liberi, 6 rimbalzi catturati e 34 di valutazione. Coach Sakota, per questo motivo, avrebbe potuto e dovuto utilizzarlo con maggiore minutaggio, considerato l’andamento e l’importanza della partita. Difficile pensare che si possano regalare circa 9 minuti di assenza del proprio miglior giocatore ad un avversario come Sassari, nella partita più importante del campionato anche perché spesso Sneed è stato impiegato con maggiore minutaggio nelle precedenti gare e, se è vero che il giocatore è stato richiamato in panchina dopo un leggero infortunio ed aveva già 2 falli a carico, è altrettanto vero che il “condottiero” di Happy Casa ha saputo gestirsi molto bene tanto che poi commesso solo un fallo ed ha concluso la partita con soli 3 falli fatti e ben 10 subiti.

Aspettando la “matematica”, la speranza è l’ultima a morire

Tutte le residue speranze erano state riposte nelle due partite interne che il calendario assegnava ad Happy Casa per cercare i punti salvezza. La prima possibilità è stata banalmente bruciata contro Sassari ed ora restano da giocare solo 5 partite fino alla conclusione del campionato. Happy Casa giocherà la prossima partita al PalaPentassuglia contro Treviso, poi dovrà affrontare la doppia trasferta a Reggio Emilia e Pistoia, poi ancora casa contro Venezia per concludere questo campionato in casa di Germani Brescia, una protagonista del campionato.