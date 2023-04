Happy Casa Brindisi: contro Tortona sconfitta con finale thrilling 

La partita contro Derthona sul terreno di gioco di Casal Monferrato era decisamente fra le sconfitte possibili, da mettere in preventivo con il più alto indice di difficoltà per essere la terza forza del campionato e per la qualità di gioco in grado di esprimere, anche se di recente la formazione di coach Ramondino aveva avuto qualche difficoltà. Ma Happy Casa Brindisi veniva da una lunga serie 7 meritate vittorie nelle ultime 8 partite di campionato e coltivava giuste pretese di un possibile successo. E sul campo le cose sono andate così con il risultato in perfetto equilibrio alla fine del primo tempo (39-39) per poi cedere agli avversari un terzo/quarto nel corso del quale Happy Casa ha realizzato 6 punti nei primi 5 minuti di gioco, per chiudere poi sotto di 12 punti (64-52), lasciando spazi consistenti a Demonte Harper, che finirà la sua eccellente prestazione con 23 punti in 26 minuti di presenza in campo, Semaj Christon con la regia di Ariel Filloy.

Festival delle occasioni mancate

Nonostante un terzo/quarto da dimenticare Happy Casa ha avuto nel finale di partita occasioni favorevoli per aggiudicarsi la vittoria. La squadra di coach Ramondino è sembrata più volte in difficoltà e sul punto di cedere negli ultimi secondi finali ed ha offerto ad Happy Casa più di una occasione favorevole per rientrare in partita ed aggiudicarsi la vittoria. Ancora ad 1’ e 10 dalla fine Perkins ha sprecato un fallo su Cain (77-73) dopo due forzature su tiri di Mascolo e Reed, poi il solito Harper ha messo a segno un canestro da 2 punti (79-73) con 49” ancora da giocare e Burnell ha riaccorciato le distanze a 22” portando Happy Casa ancora a -4 (79-75).

Poi i “regali” che non ti aspetti con il fallo di Severini su Reed che fa 2/2 e risultato a -2 (79-77) a 19“ dalla fine ed ancora occasioni favorevoli per Happy Casa offerte su un piatto d’argento da Tortona. La rimessa di Harper viene sciupata da Christon che, marcato stretto da Burnell, ha messo la palla fuori e concesso una prima possibilità di parità. Sulla seconda rimessa (piede di Harper) la palla è arrivata a Reed che è stato stoppato sotto canestro da Cain. Sul successivo rimbalzo Perkins ha poi commesso fallo su Harper che, in giornata di grazia, ha realizzato 2/2 ai liberi e chiuso la partita su 81-77.

Dal time out le scelte finali

Coach Vitucci ha avuto la possibilità di costruire l’ultimo tiro utilizzando un prezioso time out finale e scegliendo di attaccare il ferro uno contro uno per ottenere il risultato migliore. La squadra avrebbe potuto ottenere la possibilità di andare al supplementare o scegliere il tiro da 3 punti per portare a casa la vittoria finale. Difficile la scelta di lasciare l’ultimo tiro a Reed nella sua “serata-no” (10 punti in 25 minuti con 1/4 al tiro e 8/8 ai tiri liberi), o scegliere di ricorrere all’esperienza di D’Angelo Harrison, rimasto però in panchina, o ad un tiratore come Mezzanotte, per dare corpo a maggiori possibilità di realizzazioni e costringere Tortona a più attenzioni in fase difensiva. Di certo anche questa volta la “panchina” è stata molto utile ed ha portato ben 35 punti a beneficio del punteggio finale, segno che si può attingere a piene mani quando la necessità lo richiede. E forse contro Tortona è stata sprecata l’occasione migliore per utilizzarla al meglio.

Il crollo dei “giganti”

La giornata in calendario è stata quella del crollo contemporaneo delle “grandi” come Bologna, sconfitto a Trieste, e Milano che lascia i due punti perdendo in casa contro Venezia, per non parlare di Sassari che cade a Verona perdendo la qualifica di squadra più in forma del campionato. Ma esce sconfitto anche Pesaro in casa contro Trentino mentre Varese espugna Treviso e raggiunge Sassari a quota 28 punti lasciando Happy Casa Brindisi a quota 26 in solitaria al 6° posto in classifica, incalzata da Venezia, Pesaro e Trentino a quota 24, riaprendo la corsa ai play off dalla posizione di Sassari e fino a Trentino. In questa giornata è stata dimostrata la possibilità che la corsa allo scudetto è aperta a tutte le formazioni in corsa, considerata la conferma che in questa stagione le due “favorite” Bologna e Milano non sono più da considerare imbattibili.