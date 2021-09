Brindisi vola a canestro e New Basket Brindisi: binomio vincente

Si è svolta l'assemblea dei soci dell'associazione per l’approvazione del rendiconto annuale e per deliberare gli obiettivi per il prossimo anno

BRINDISI - Si è svolta, in concomitanza con il primo impegno stagionale della Happy Casa Brindisi, l’assemblea dei soci dell'Associazione per l’approvazione del rendiconto annuale e per deliberare gli obiettivi per il prossimo anno.

Il Presidente Franco Tomei ha ringraziato tutti i soci per lo straordinario lavoro svolto e per il contributo raccolto per la società. Mai come questa volta i soci hanno dato prova di vicinanza alla squadra ed alla città raccogliendo una somma importante soprattutto in un delicato momento economico della Nazione. Brindisi vola a canestro è cresciuta nel corso di questi 8 anni di attività sia in termini numerici che nella partecipazione alla vita sociale di Brindisi avendo dato il proprio contributo, in questi mesi di pandemia, alla Telethon ed alla Caritas locale e riqualificando il campetto di basket del parco Cesare Braico.

“La nostra Associazione – si legge in un comunicato - ha quasi il 15 percento del pacchetto societario della società ed è sempre vicina con i propri suggerimenti e le proposte a quelle che sono le iniziative del sodalizio del presidente Marino. Un ringraziamento particolare va a tutti quei brindisini sparsi al Nord Italia ed all’estero che da anni non ci fanno mai mancare il loro sostegno economico ed ai ragazzi del tifo organizzato che ci sono vicini con l’acquisto delle loro quote. Manifestazioni di affetto che solo i tifosi di Brindisi sanno dare!”. “Anche nella prossima stagione vi è la ferma volontà di rimanere vicini alla Happy Casa Brindisi, una realtà importante non solo a livello regionale e che con i suoi strepitosi risultati sportivi sta facendo parlare di sé tutta l’Italia cestistica. L’auspicio è che tanti altri brindisini possano avvicinarsi alla nostra Associazione per continuare, insieme, a portare sempre più in alto il nome della Stella del Sud”.