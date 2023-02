Qualificazione ai mondiali 2023: in campo anche tre giocatori della Happy Casa

BRINDISI - Sono tre i giocatori della Happy Casa Brindisi che saranno impegnati nelle gare di qualificazione al mondiale 2023, in programma dal 25 agosto al 10 settembre, con le rispettive nazionali. Si tratta di Mezzanotte, Bayehe e Riismaa.

La convocazione più fresca è quella di Alessandro Mezzanotte, inserito nella lista dei 16 atleti selezionati da coach Gianmarco Pozzecco in vista delle gare contro l’Ucraina, in programma giovedì 23 febbraio (ore 21.00) al Modigliani forum, e contro la Spagna, (domenica 26 febbraio, ore 18, a Caceres). Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Rai Sport, Eleven e Sky Sport. Va ricordato che l’Italia si è già qualificata per la kermesse iridata. Si tratta di un importante riconoscimento per Mezzanotte, fra i protagonisti della vittoria conquistata domenica scorsa contro Verona. (Nella foto in basso, in Bayehe in primo piano e sullo sfondo Riismaa)

Jordan Bayehe e Joonas Riismaa, invece, sono stati selezionati rispettivamente dai ct di Camerun ed Estonia. I match ufficiali del team camerunense sono in programma il 24 febbraio contro il Congo, il 25 con l’Egitto e il 26 febbraio contro il Senegal, tutti da disputare in Egitto, sede del concentramento per questa finestra riservata alle nazionali. L’Estonia scenderà in campo il 24 febbraio nella partita casalinga contro la Slovenia di Luka Doncic e il 27 febbraio in trasferta in casa della Svezia.