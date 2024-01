Bartley sciupa malamente il match ball: anche Napoli passa al PalaPentassuglia

BRINDISI - Ancora una volta l'ultimo possesso si rivela fatale per la Happy Casa. Bartley ha fra le mani la palla della potenziale vittoria contro Gevi Napoli, na si fa soffiare la sfera, condannando Brindisi a una sconfitta che assesta un duro colpo alle chances di salvezza. La Stella del Sud è stata superata per 77-80 dai campani in una parrtita al cardiopalma, continuamente sul filo dell'equilibrio, fra sorpassi e controsorpassi. Come già accaduto contro Tortona e Sassari, al roster di coach Sakota è mancato il guizzo finale. E così arriva un ko che conferma Brindisi all'ultimo posto.

Primo quarto

La Happy Casa Brindisi parte con Morris, Sneed, Laszewski, Johnson, Senglin. Napoli risponde con Zubciuc, Ennis, Owens, Brown, Sokolowski.

Brindisi ha un avvio scintillante. Dopo 4 minuti, la New Basket tiene a zero la Gevi, realizzando 11 punti. Dopo il brutto avvio, i partenopei entrano in partita. Al 7’, il vantaggio si assottiglia a 6 punti (14-8). Gli uomini di Sakota giocano a ritmi elevati. Gevi ricambia con la stessa moneta. Alla fine del primo quarto, il distacco è di soli quattro punti (22-18).

Secondo quarto

Nel secondo periodo la contesa si incanala definitivamente sui binari dell’equilibrio. Al 13’la Gevi riacciuffa la parità (28-28) e a stretto giro piazza il sorpasso. Con l’uscita di Senglin la manovra brindisina si fa più farraginosa. Bartley non ingrana. In difesa Brindisi arranca, senza opporsi alle penetrazioni della Gevi. Alla fine del primo tempo, ad ogni modo, Brindisi conduce di tre (42-39).

Terzo quarto

Dopo l'intervallo lungo, la Gevi rientra con una marcia in più rispetto a Brindisi, che reclama per delle decisioni arbitrali molto discutibili, che agevolano l'allungo degli ospiti. Al 25', la New Basket è staccata di 6 lunghezze (44-50). Ma Brindisi stoppa il tentativo di fuga e a 28', con una tripla di Laszewski, riagguanta Napoli, per poi piazzare il canestro del sorpasso (54-52). Gli ospiti replicano con un contro break in virtù del quale chiudono il periodo avanti di 4 (54-58).

Ultimo quarto

Brindisi reagisce al nuovo allungo di Napoli, affidandosi principalmente alla soluzione del tiro da tre, ma Gevi non si fa raggiungere. Al 34', i campani vanno suk più 7 (64-71). Anche in questa occasione arriva la reazione brindisina, che al 38' riacciuffa il pari (71-71). Il finale è infuocato. A 47 secondi dalla fine, Napoli è avanti di uno (75-75). Brindisi rimonta di nuovo e a 22 secondi dal termine conduce di 1 (76-75) e Bartley fa uno su due dalla lunetta. A 13 secondi dalla fine, Napoli va a segno da tre. Il possesso finale della New Basket viene affidaro a Bartley, che sciupa malamente, regalando palla agli avversari.