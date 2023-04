Happy Casa travolge Sassari e ribalta la differenza canestri: vittoria chiave verso i playoff

BRINDISI – Una strepitosa Happy Casa Brindisi impartisce una lezione di basket a Sassari (92-58), ribalta clamorosamente la differenza canestri rispetto al -18 subito all’andata e piazza un importantissimo tassello nella corsa verso il quinto posto, a quattro giornate dal termine della regular season. Gli uomini di coach Vitucci si sono riscattati alla grande dopo i due ko di fila rimediati a Tortona e Scafati, nonostante l’assenza di Lamb, infortunatosi durante la rifinitura, e l’infortunio che nel primo quarto ha messo fuori gioco un Riismaa che era partito con due triple.

La partita è stata sul filo dell’equilibrio solo in un primo tempo segnato da numerosi errori ambo i fronti, con medie realizzative molto basse. E’ nel terzo quarto che Brindisi, con orgoglio e determinazione, prende in mano le redini dell’incontro. La svolta arriva nella seconda metà del terzo periodo, quando la Stella del Sud inizia ad approfittare di una lunga serie di ingenuità commesse dal roster dell’ex Piero Bucchi, omaggiato con una standing ovation prima della palla a due, scavando un solco che alla fine del quarto è di 12 lunghezze. Nell’ultima frazione, non c’è più storia. Brindisi, travolgente, macina canestri come un rullo compressore, stendendo gli isolani.

Sontuose le prestazioni di Harrison (19), Burnell (15) e Reed (15). Importantissimo l’apporto di Mezzanotte (9), autore di tre triple di grande peso specifico. Buone anche le prove di Mascolo (10), Riismaa in quei pochi minuti in cui è stato in campo (8) e Bowman (6). E poi il solito contributo sotto le plance di Perkins (8).

Forte di questa importantissima vittoria, la Happy Casa può preparare con serenità la trasferta in programma fra appena tre giorni a Varese, altro snodo cruciale nel rush finale verso il miglior piazzamento possibile in zona playoff.

Primo quarto

La Happy Casa Brindisi parte con Burnell, Reed, Mascolo, Riismaa, Perkins. Sassari risponde con Robinson, Dowe, Kruslin, Stephens, Bendzius.

Parte subito a ritmi sostenuti la gara. Sassari attacca con decisione. Brindisi risponde colpo su colpo. Al 5’, Reed, dalla lunetta, sigla il primo vantaggio della New Basket (13-11). Riisma, ispirato, al 6’ piazza la sua seconda tripla (17-14). La cabina di regia è affidata a Mascolo. Bowman e Harrisn entrano nell’ultimo scorcio di quarto, che si conclude sul 20-21.

Secondo quarto

In avvio di secondo quarto tanti errori in fase realizzativa da parte di entrambe le compagini, che vanno a segno con il contagocce. Al 15’, Brindisi è avanti di 1 (24-23). Il livello tecnico della contesa si abbassa. Sassari, in particolare, non trova sbocchi. Basti pensare che gli ospiti, nei primi sette minuti, realizzano la miseria di un canestro. Bowman è poco lucido in fase di costruzione. Perkins è sempre una garanzia nel pitturato. Suo, all’8, il canestro del +5 (28-23). Alla fine del primo tempo, dopo aver avuto un massimo vantaggio di sei punti, Brindisi conduce di sei (36-31).

Terzo quarto

Brindisi rientra in campo con buona determinazione. Al 22’ il vantaggio tocca quota 8 (44-36), grazie a una palla recuperata da Reed, che si invola a canestro. Ma il mini allungo ha vita breve. Sassari infatti si rifa subito sotto (44-43 al 25’). Ma gli isolani continuano a commettere ingenuità in successione. Brindisi ne approfitta, andando sul + 12 (57-45 al 29’), con un tiro da tre di Harrison. Poi Mascolo realizza il canestro del + 14, coronando un break di 13-0. Alla fine del periodo, la New Basket è in vantaggio di 12 (59-47)

Ultimo quarto

Brindisi tiene alta la concentrazione. Al 33’, Harrison, dopo due triple consecutive di Mezzanotte, realizza la tripla del + 19 (70-51). Poi il vantaggio sale a 27 lunghezze (80-53 al 36’). Sassari è alle corde. La Happy Casa si scatena. Bowman al 37’ realizza, da 3, il + 29 (82-59). Il vantaggio, al 38’, tocca quota 31. Da quel momento in poi si rompono gli argini. Sassari non riesce minimamente a difendere la differenza canestri di + 18 con cui aveva vinto all'andata.