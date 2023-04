Happy Casa perde la "finalina" per il sesto posto: Trento passa al PalaPentassuglia

BRINDISI - Sconfitta e differenza canestri ribaltata. Peggio di così non poteva andare per la Happy Casa Brindisi, che al PalaPentassuglia viene sopraffatta dalla Dolomiti Energia Trentino (73-86) in un match valevole per la terzultima giornata della regular season, perdendo quella che era una sorta di finale per il sesto posto.

Dopo un primo quarto equilibrato, la contesa è stata decisa da un micidiale parziale di 16-0 piazzato dalla squadra di coach Molin nel secondo quarto, quando Brindisi, nel volgere di quattro minuti, passa dal +7 al -9. Con un break di 8-0 in avvio della terza frazione, la New Basket torna a un solo punto dagli avversari, ma manca lo scatto successivo. Gli ospiti, dopo il piccolo sbandamento, recuperano infatti le redini dell'incontro, mettendo una spenta Happy Casa all'angolo.

Brindisi ha sofferto il deficit di rotazioni dovuto all'assenza dell'infortunato Lamb e la pessima serata di Harrison (4 punti), mai così giù di corda. Solo Bowman (31 punti) si è salvato in una serata da dimenticare per la Happy Casa, che a questo punto, nei prossimi due impeni contro a Brescia e in casa contro Trieste dovrà difendere il piazzamento in zona playoff. Ma servirà un altro atteggiamento rispetto a quello visto oggi.

Primo quarto

La Happy Casa Brindisi parte con Burnell, Reed, Mascolo, Riisnmaa, Perkins. Trentino risponde con Conti, Flaccadori, Gazulis, Atkins, Lockett.

Avvio di gara complicato per la Happy Casa Brindisi, che soffre i ritmi di Trentino, ma oppone una buona difesa. Al 5’, Reed sigla il primo vantaggio della New Basket (8-6). Reed è il principale finalizzatore della prima frazione fra le file brindisine. Alla fine del quarto, Forray, con una clamorosa tripla realizzata dalla metà campo della New Basket, realizza lo spettacolare canestro con cui replica a una tripla poc’anzi siglata da Bowman (18-17).

Secondo quarto

Anche il secondo periodo si inaugura con uno scambio di tiri da tre fra Forray e Bowman. Al 15’, Brindisi si ritaglia il primo mini margine di 7 punti (30-23), ma la Dolomiti rintuzza immediatamente, con un contr-break di 16-0 che mette all’angolo una Happy Casa completamente nel pallone (30-39 al 19’), che resta a secco per quasi 5 minuti. Alla fine del primo tempo, Brindisi è sotto di 7 (32-39).

Terzo quarto

Ottimo l’approccio al secondo tempo di Brindisi, che con un parziale di 8-0 torna a un solo punto di svantaggio (40-41). La New Basket fallisce alcune opportunità per l’aggancio e al 25’ torna sotto di cinque (44-49). Fra le file della Dolomiti sale in cattedra il brindisino Matteo Spagnolo, spina nel fianco per la difesa brindisina. La New Basket arranca in attacco, affidandosi a iniziative personali senza costrutto. Molto più efficace Trentino, che chiude il terzo periodo sul +6 (50-56).

Ultimo quarto

Brindisi fatica anche in avvio di ultimo parziale. Trento invece, a gonfie vele, vola sul +12 (52-64 al 33’). La Happy Casa non reagisce. Gli ospiti hanno saldamente in mano l’inerzia e al 36’ sono sul +13 (58-71). Al 38', il disavanzo sale a 14 lunghezze (61-75) e Perkins viene espulso per un fallo di reazione. Per la New Basket è il colpo del ko. Da quel momento in poi, la squadra di Molin non incontra più alcuna resistenza.