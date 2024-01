Una grande Happy Casa Brindisi doma la capolista Brescia: Bartley subito decisivo

BRINDISI - La Happy Casa stende la capolista Germani Brescia (88-79) nell'ultima giornata del girone d'andata del campionato di Serie A. Gli uomini di coach Sakota danno un calcio alla crisi con una prestazione tutta grinta e carattere in cui ha brillato Bartley, decisivo nelle fasi calde dell'ultimo quarto. La New Basket ha avuto un paio di momenti di sofferenza nel primo quarto, quando è andata sotto di nove, e nel secondo periodo, quando per due volte ha azzerato uno svantaggio di quattro lunghezze. A partire dal terzo periodo la Stella del Sud ha preso in mano le redini dell'incontro e ha vinto con pieno merito sui quotati avversari.

Grande la prova di Sneed, che ha preso per mano la squadra, condendo la sua prestazione con 28 punti. Per Bartley 17 punti all'esordio. Preziosissimo anche Laszewski. Grazie a questo successo Brindisi sale a quota sei punti in classifica: due in meno di Treviso e quattro in meno di Pesaro. Fra otto giorni, Brindisi se la vedrà in casa della Virtus Bologna.

Primo quarto

La Happy Casa Brindisi parte con Morris, Sneed, Laszewski, Batehe, Senglin. La Germani Brescia risponde con Christon, Bilan, Della Valle, Petrucelli, Akele.

La Germani Brescia cerca subito di imprimere la sua impronta alla gara. La New Basket fatica a star dietro agli avversari. Al 6’ c’è già un divario di 9 punti (6-15), ma Happy Casa, con le triole si Sneed, stoppa il tentativo di fuga e al 9’ sorpassa la Germani (19-17). Alla fine del quarto, gli ospiti tornano in vantaggio (19-21).

Secondo quarto

All’inizio del secondo periodo fa il suo esordio Bartley, che dopo un paio di minuti, dalla lunetta, realizza il suo primo canestro (sbagliandone altri tre). La contesa resta sui binari dell’equilibrio. Al 5’ Brescia tenta di dare un nuovo strappo, ma Brindisi, con un brillante Laszewski, riacciuffa il pareggio dal -4 (33-33). Nelle ultime battute del primo tempo, con un break di 50 coronato dalla tripla finale di Morris, la New Basket mette il muso avanti.

Terzo quarto

Dopo l'intervallo lungo, Brindisi rientra in campo con un buon piglio, in una gara che resta equilibrata (54-54 al 26'). Brindisi combatte con determinazione, trascinata da un Laszewski che al 7', con una giocata da 3, dà ai suoi un margine di tre punti (59-56). Alla fine del periodo, grazie alla prima tripla di Bartley, una coriacea Happy Casa conduce di 4 (67-63).

Ultimo quarto

Ancora Bartley in avvio di utimo periodo realizza il canestro del + 6 (69-63). Poi ancora Bartley va a segno con il tiro da 3 del + 10 (75-65). Brescia a stretto giro dimezza lo svantaggio. I toni agonistici schizzano alle stelle. Al 35' Brindisi è avanti di 8 (78-70). La New Basket controbatte ai tentativi di rimonta. A un minuto dalla fine Bartley fa esplodere il palazzetto con un tiro da tre accompagnato da un fallo. La giocata da 4 porta Brindisi sul + 7 (84-77). E' la giocata decisiva.