La Happy Casa finalmente si sblocca: contro Kalev Cramo si interrompe la serie nera

BRINDISI - Dopo 10 sconfitte consecutive fra Serie A ed Europe Cup, la Happy Casa regala finalmente una gioia ai propri tifosi. In un PalaPentassuglia gremito dalle scolaresche, gli uomini di coach Sakota coltivano una flebile speranza di passare il turno nel torneo Fiba, grazie alla vittoria (82-69) contro gli estoni del Kalev Cramo. Il successo dà però un'iniezione di fiducia e di coraggio alla Stella del Sud, che conferma i progressi mostrati a Venezia, nonostante un'infermeria ancora piena. Il tecnico serbo ha infatti dovuto rinunciare agli infortunati Johnson, Lombardi e Laquintana. Out anche Senglin, ma solo a scopo precauzionale. Il play americano sabato prossimo sarà a disposizione nella trasferta di Trento.

Determinara fin dall'approccio, Brindisi ha avuto quasi sempre in mano il pallino. Sneed & co. hanno chiuso il primo tempo con un vantaggio di otto lunghezze. Il momento più duro è arrivato nei primi cinque minuti della terza frazione, quando gli estoni hanno approfittato di una New Basket in bambola, azzerando il disavanzo. Brindisi reagisce alla rimonta con un controbreak che le restituisce l'inerzia del match. Nell'ultimo quarto Brindisi gestisce bene l'ottimo margine, respingendo le velleit di rimonta della squadra allenata da Heiko Rannula.

La vittoria, come detto, tiene accesa qualche residua chances di accesso alla seconda fase. Nel prossimo turno la Happy Casa, in un girone sceso da quattro a tre squadre dopo l'uscita di scena degli israeliani dell’Ironi Ness Ziona, dovrà attendere i risultati degli altri raggruppamenti. La speranza, anche se remota, è quella di rientrare nel novero delle migliori seconde.

Il successo odierno garantisce ad ogni modo è un ottimo segnale. Le indicazioni più positive sono arrivate da Sneed (29 punti), che ha dimostrato di poter vestire i panni del trascinatore. Kyzlink (13) ha confermato di poter giocare nel ruolo di play. Bayehe (10), Laszewski (11) e Morris (12) hanno dato il loro contributo.

Lo spirito visto contro gli estoni dovrà essere riproposto sabato prossimo nella complicatissima trasferta di Trento, quarta forza del campionato. Dopo aver tenuto testa alla capolista Venezia, una rinvigorita Happy Casa ancora a secco di vittorie nel massimo campionato, può puntare all'impresa.

Primo quarto

La Happy Casa Brindisi parte con Sneed, Laszewski, Riismaa, Bayehe, Kyzlink. Kalev Cramo risponde con Jurkatamm, Toom, Hermet, Nurger, Kovliar.

La Happy Casa parte bene e a suon di triple (tre in 5 minuti) va sul + 9 (15-6) al 5’. Dopo le incertezze iniziali, gli estoni entrano gradualmente in panchina, stoppando le iniziative della New Basket. All’8’, un solo possesso (17-14) divide le compagini. Alla fine del quarto, Brindisi è avanti di 5 (25-20).

Secondo quarto

Nel secondo periodo c’è spazio per Mitchell e Seck. La gara è equilibrata. Brindisi commette errori in serie in fase di impostazione. Al 13’, gli ospiti pareggiano (25-25). A suon di triple, la Happy Casa dà un nuovo scatto di reni che le consente di andare sul + 10 (38-28). Alla fine del primo tempo, la New Basket conduce di 8 (44-36).

Terzo quarto

Il secondo tempo inizia a ritmi blandi e con medie realizzative prossime allo zero. La New Basket ci mette circa 5 minuti per realizzare il primo canestro, ma nel frattempo gli estoni avevano realizzato appena due punti. Al 25’, la New Basket è ancora avanti di 10 (48-38). In attacco la Happy Casa si blocca, mentre gli avversari cominciano a macinare canestri. Al 27’ la gara si riapre (48-45). Con l'inerzia in mano e approfittando di un fallo tecnico fischiato a Sakota, Kalev al 27' aggancia Brindisi (48-48). La rimonta subita da una scossa alla Happy Casa, che piazza un break di 7-0 (55-48 al 28'). E al 30', con il 29esimo punto di Sneed, la New Basket vola sul +11 (61-50). Alla fine del periodo, il gap si riduce di due lunghezze (61-52).

Ultimo quarto

Kalev Cramo cerca di ridurre il distacco nelle prime battute dell'ultima frazione. Brinsisi resta sul pezzo e al 35' incrementa il vantaggio (69-57). Si tratta della spallata definitiva. Gli avversari non riescono più ad avvicinarsi alla Happy Casa, che al 37' va sul +15 (77-62).