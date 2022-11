Happy Casa Brindisi imbarazzante: Pesaro passeggia (74-102) al PalaPentassuglia

BRINDISI – La Happy Casa Brindisi ci ha messo ben sei minuti a realizzare il primo canestro. Gli uomini di coach Vitucci di fatto non sono scesi in campo contro la Prosciutto Carpegna Pesaro, andando incontro a una delle sconfitte più umilianti (74-102) mai subite al PalaPentassuglia. Sulla partita, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A, c’è poco dire. Dopo un passivo iniziale di 16-0 inferto alla New Basket, la squadra di coach Repesa ha imposto il suo dominio totale in una contesa a senso unico. Brindisi ha abbozzato una timida reazione nel secondo periodo, affidandosi a qualche iniziativa estemporanea, ma gli ospiti non sono mai stati impensieriti. Dopo l’intervallo lungo, non c’è stata più storia.

A certificare la resa della Happy Casa, l’espulsione rimediata da Perkins al 27’, per aver commesso, a stretto giro, prima un fallo tecnico e poi un antisportivo. A quel punto il match si è trasformato in un autentico supplizio per gli oltre 3mila spettatori che hanno tentato di sostenere la squadra, finché anche loro non hanno dovuto alzare bandiera bianca.

In una serata del genere non si salva nessuno. Difficile capire cosa possa aver determinato una simile debaclé. L’impressione è che coach Vitucci e giocatori, totalmente in bambola, ci abbiano capito ben poco. Neanche nel peggiore degli incubi ci si poteva aspettare un rientro in campo del genere, dopo la sosta osservata dal campionato lo scorso week end. La Happy Casa resta così a quota sei punti, vedendo malamente sfumare la possibilità di restare agganciata alle prime della classe. Dopo una tale umiliazione, è d’obbligo una reazione, già a partire dall’impegno contro Groningen in programma mercoledì prossimo (ore 20.30) sempre al PalaPentassuglia, per la quinta giornata di Fiba Europe Cup. Poi ci sarà da preparare la durissima trasferta sul parquet della Virtus Bologna (palla a due domenica 27 novembre, alle ore 18.10).

Primo quarto

La Happy Casa Brindisi parte con Etou, Burnell, Redd, Bowman, Perkins. La Carpegna Prosciutto Pesaro risponde con Kravic, Abdur-Rahkman, Moretti, Chealtam. La Happy Casa parte al rallenty. Gli uomini di Vitucci, imballati e sulle gambe, impiegano quasi sei minuti e mezzo per realizzare il primo canestro (una tripla di Mezzanotte), ma nel frattempo Pesaro di punti ne aveva fatti 16. Coach Vitucci è costretto ad anticipare le rotazioni, facendo alzare dalla panchina Mascolo, Mezzanotte e Riismaa, per dare la sveglia. E i risultati si vedono, perché Brindisi riesce ad accorciare le distanze (6-16 al 9’). Alla fine del primo periodo, il divario è di otto punti (11-19).

Secondo quarto

Anche l’avvio del secondo periodo è di chiara marca biancorossa. Brindisi, inguardabile, non riesce a trovare una trama di gioco degna di nota. Gli ospiti hanno due marce in più. Al 14’, Pesaro è avanti di 19 (18-37). L’inerzia viene spezzata da due triple consecutive realizzate rispettivamente da Mascolo e Mezzanotte, che ridanno ossigeno alla New Basket (24-37 al 16’). Ma il timido tentativo di rimonta della Happy Casa viene spezzato sul nascere. Alla fine del primo tempo, Brindisi è ancora sotto di 18 punti (34-52).

Secondo tempo

Anche dopo l’intervallo lungo, la New Basket stecca. Fra palloni persi e iniziative scriteriate, gli uomini di Vitucci si ritrovano sotto di 25 (40-65 al 25’). Pesaro ha il dominio assoluto del campo. Brindisi è allo sbando. Al 27’ Perkins commette in rapida successine prima un fallo tecnico e poi un antisportivo, rimediando un'espulsione. Dopo questo episodio, il gap si allunga a 30 lunghezze (45-75). La partita non ha più senso.