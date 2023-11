Happy Casa falcidiata dagli infortuni: l'Olimpia Milano passa al PalaPentassuglia

BRINDISI - Una Happy Casa Brindisi ridotta ai minimi termini rimedia una sconfitta (57-87) ampiamente preventivata contro l'Ea7 Emporio Armani Milano. Brindisi ha dovuto fare a meno di Bayehe, Johnson, Laquintana e Senglin, alle prese con vari acciacchi. Coach Dragan Sakota solo per le statistiche ha fatto il suo esordio da head coach. La squadra, per la seconda gara consecutiva, è stata diretta da Marco Esposito, a causa di un problema di salute tipico della stagione che ha costretto ai box anche il tecnico serbo.

Con Seck, uno dei pochi lunghi "superstiti", lanciato nello starting five, una New Basket reduce da cercato di fare quel che può. Nel primo tempo Morris & co. si sono battuti come dei leoni e grazie anche a una lunga serie di errori commessi dall'Armani, sono rimasti in partita, andando all'intervallo lungo con un gap di otto lunghezze. E il distacco avrebbe potuto essere anche inferiore se non fosse stato per alcune decisioni arbitrali pro Milano contestatissimme dal 3500 del PalaPentassuglia, che con cori e bordate di fischi hanno fatto sentire il loro disappunto contro la terna composta da Saverio Lanzarini, Denis Quarta e Marco Catani.

Dal terzo quarto in pio non c'è stata storia. Milano ha imposto in scioltezza il suo strapotere tecnico, mettendo alle corde una Happy Casa a secco di ossigeno. Arriva così la più prevedibile delle sei sconfitte rimediate dalla New Basket, che resta fanalino di coda del massimo campionato, a quota zero punti. La speranza Ora è di recuperare qualche giocatore in vista della partita di Europe Cup in programma mercoledì prossimo a Zagabria e soprattutto della difficilissima trasferta al Taliercio di Venezia di domenica prossima: un altro Everest da scalare per un roster che ha assoluto bisogni di rinforzi per poter risalire la china.

Primo quarto

Brindisi gioca con Morris, Sneed, Laszewski, Seck, Kyzlink. Milano risponde con La Maodo, Poythress, Tonut, Melli, Shields. Sakota lancia dall’inizio Seck, uno dei pochi lunghi arruolabili. Brindisi approccia con carattere. In difesa si tiene botta alle folate dell’Armani. In attacco si pecca di precisione. Al 7’, Olimpia, dopo aver condotto con un gap di 6, è avanti solo di 1 (8-9). Ma alla fine del periodo, il distacco sale a sette lunghezze (8-15).

Secondo quarto

La New Basket inizia il secondo periodo con quattro piccoli (Riismaa, Mitchell, Morris, Kyzlink) più Lombardi. La regia viene affidata a Mitchell. Un’Olimpia poco brillante commette molti errori. Al 14’, l’Armani è avanti di 4 (15-19). Al 16’ gli ospiti anno un importante strappo, con due triple consecutive che lanciano la fuga (15-27). Un arbitraggio ritenuto pro Milano scatena le veementi proteste del PalaPentassuglia. Ma Brindisi non demorde, trovando buone soluzioni dalla lunga distanza. Alla fine del primo tempo, il divario è di 8 punti (28-36).

Secondo tempo

Dopo l'intervallo lungo, Milani rientra in campo per piazzare l'allungo decisivo. Brindisi comincia a manifestare i primi segnali di stanchezza. Le maglie difensive si allargano. Al 36', il divario è di 16 lunghezze (32-48). Le redini sono saldamente in mano dell'Olimpia. Brindisi fa quel che può. Al 30', Tonut sigla la tripla del +26 (36-62). Alla fine del terzo periodo, la Stella del SUd è sotto di 25 (39-64). L'ultimpo periodo conta solo per le statistiche. Nel finale c'è gloria per il giovanissimo Tommaso Guadalupi, brindisino Doc, che con una tripla realizza il suo primo canestro assoluto da professionista.

Il tabellino

Happy Casa Brindisi-Ea7 Emporio Armani Milano: 57-87 (8-15, 28-36, 39-64, 57-87)

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 6 (0/3, 2/9, 2 r.), Mitchell 5 (0/2, 1/2, 2 r.), Sneed 9 (2/5, 0/4, 1 r.), Laszewski 5 (1/2, 1/2, 2 r.), Riismaa 10 (2/2, 2/5, 5 r.), Lombardi 10 (4/7, 0/1, 7 r.), Seck 3 (1/2, 0/1, 3 r.), Bayehe 2 (1/3, 8 r.), Kyzlink 6 (2/4, 0/3, 7 r.), Buttiglione, Guadalupi 3 (1/1 da 3), Malaventura. All.: Esposito.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Poythress 11 (4/8, 4 r.), Bortolani 11 (2/3, 2/5), Melli 5 (2/4, 7 r.), Flaccadori 3 (0/3, 0/1, 2 r.), Hall 5 (1/2, 1/1, 3 r.), Lo 6 (3/6, 0/4, 1 r.), Tonut 16 (2/3, 4/5, 4 r.), Kamagate 10 (4/4, 4 r.), Ricci 7 (2/4, 1/1, 2 r.), Shields 11 (1/2, 2/5, 4 r.), Voigtmann 2 (1/3, 1 r.), Caruso (1 r.). All.: Messina.

ARBITRI: Lanzarini – Quarta – Catani.

NOTE - Tiri liberi: Brindisi 12/13, Milano 13/18. Perc. tiro: Brindisi 19/55 (7/28 da tre, ro 4, rd 27), Milano 32/64 (10/22 da tre, ro 8, rd 30).