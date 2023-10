Happy Casa soccombe al supplementare: Saragozza infligge il quarto ko (87-91)

BRINDISI - Nell'esordio in Europe Cup arriva la quarta sconfitta consecutiva per la Happy Casa Brindisi. Gli uomini di Corbani hanno lottato contro gli spagnoli del Casademont Zaragozza, soccombendo al supplementare (87-91), dopo aver fallito, agli sgoccioli del quarto periodo, il possesso della potenziale vittoria, con Morris. Ancora priva degli infortunati Sneed e Senglin, la New Basket è stata sostenuta dal tifo di un PalaPentassuglia gremito dai ragazzi e dalle ragazze delle scolaresche.

Il roster di coach Fisac, penultimo nel massimo campionato spagnolo con un ruolino di una vittoria in cinque partite, è stato sempre quasi sempre davanti, fino a conquistare un massimo vantaggio di 10 punti, all'inizio del quarto periodo. E' proprio nel momento di maggiore difficoltà, però, che Brindisi si risolleva. Lombardi, Morris e Mitchell negli ultimi minuti salgono in cattedra con i canestri del sorpasso. In un infuocato finale, la Stella del Sud, come accaduto già a Tortona, non riesce a piazzare il colpo del ko. Al supplementare gli avversari conquistano subito un vantaggio di sei punti che difendono fino al termine.

Con quattro batoste sulle spalle, la Happy Casa ora dovrà preparare la trasferta in programma domenica prossima (22 ottobre) a Napoli. Il prossimo impegno in Europe Cup è in programma mercoledì prossimo (22 ottobre) a Tallin, contro gli estoni del Kalev Cramo.

Primo quarto

La Happy Casa Brindisi parte con Morris, Mitchell, Riismaa, Johnson, Bayehe. Saragozza risponde con Gonzalez, Emegano, Sulejmanovic, Cinciarini, Watt.

La Happy Casa ha una partenza decisa, ma gli spagnoli non sono da meno. Brindisi ha delle disattenzioni in fase difensiva. Anche Saragozza concede qualcosa. Quella del tiro da tre è la soluzione più gettonata su entrambi i fronti. Un primo quarto equilibrato si conclude con gli iberici avanti di tre (27-30).

Secondo quarto

In avvio di secondo quarto si inceppano i meccanismi offensivi di una Happy Casa poco incisiva sotto canestro. Poco brillanti anche le medie realizzative di Zaragoza, che al 17’ si ritaglia un margine di sei punti (36-42). Gli spagnoli approfittano delle incertezze della New Basket e prendono in mano l’inerzia, allungando sul + 8 (39-47 al 10’).

Terzo quarto

Dopo l’intervallo lungo, Brindisi cerca di alzare i ritmi e riesce a mettere in difficoltà Saragozza, riducendo il gap a un solo punto (52-53 al 28’). Ma gli spagnoli riescono nuovamente ad allungare, tornando sul +7: con questo divario si chiude il terzo periodo (54-61).

Quarto quarto

La Happy Casa non riesce a dare yba svolta alla partita. Al 32' Saragozza va sul 10 (54-64). Brindisi si accende al 36', con tre realizzazioni consecutive di Johnson che riducono il distacco a una sola lunghezze (71-72) e ridanno fiato al PalaPentassuglia. La partita si riapre. Sostenuta da un tifo incandescente, Brindisi al 38' piazza il sorpasso grazie a due triple consecutive di Mitchell e Morris (79-77). Quando l'inerzia sembra cambiare finalmente padrone, Saragozza, a 58 secondi dalla fine, piazza il controsorpasso (79-81). Morris alla fine del periodo, sull'81-81, ha fra le mani il possesso che può regalare la vittoria, ma non riesce a liberarsi per il tiro.

Primo tempo supplementare

L'inizio del supplementare è di chiara marca iberica. Brindisi infatti resta bloccata a quota 81, mentre Saragozza, al 43', scava nuovamente un solco di sei punti (81-87). La New Basket cerca di rientrare in partita. A 22 secondi dalla fine, sotto di 3, Morris sbaglia la tripla dell'aggancio. A quel punto non ci sono più chance per Brindisi.