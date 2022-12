Santo Stefano da dimenticare: pesante ko contro Scafati (71-75)

BRINDISI - Adesso la Happy Casa Brindisi dovrà guardarsi seriamente alle spalle. Nel match di Santo Stefano (lunedì 26 dicembre) gli uomini di coach Vitucci soccombono contro Givova Scafati (71-75), in un PalaPentassuglia gremito come quest’anno non lo si era ancora visto. Si tratta di una sconfitta pesante, perché consente ai campani di agganciare la New Basket a quota 10 punti (dopo 12 giornate). Le speranze brindisine di poter accedere alle Final Eight di Coppa Italia si riducono al lumicino. Non solo, la prestazione a dir poco deludente fornita da una spenta Happy Casa, la seconda di fila dopo il ko arrivato a Treviso, apre prospettive tutt’altro che rosee.

La Happy Casa ha sofferto la difesa aggressiva della squadra allenata da Attilio Caja, sostenuta da decine di (rumorosi) sostenitori di campani. Dopo un primo tempo in totale equilibrio, nella terza frazione Scafati ha preso in mano l’inerzia, per non mollarla più. Costretta a inseguire con un distacco che ha toccato anche quota 12, Brindisi non ha mai dato l’impressione di poter rimontare. Mai nessun cambio di passo da parte della New Basket, che si è affidata solo a qualche iniziativa estemporanea da parte di Bowman, nel contesto di gravi carenze di gioco, acuite da una sfilza di errori dalla lunetta (14/21). Ci sarà da lavorare sodo, dunque in vista della trasferta in quel di Trento in programma lunedì prossimo (2 gennaio).

Primo quarto

La Happy Casa Brindisi parte con Burnell, Reed, Mascolo, Mezzanotte, Perkins. Scafati risponde con Stone, Thompson, Okoye, Pinkins, Logan. Agonismo elevato fin dalle prime battute. Su ogni pallone si accende una lotta. La Happy Casa inizialmente il muso avanti, ma al 6’ si registra il primo vantaggio dei campani (8-9). Logan fa male da tre. I suoi tiri valgono il + 4 per Scafati (8-12 al 7’). Brindisi non riesce a costruire tiri puliti ma è impeccabile dalla lunetta. Alla fine del primo quarto, è avanti di tre (19-16).

Secondo quarto

In avvio di secondo quarto non si registrano canestri fino al 15’, quando Scafati va a segno da due (19-18). L’aggressività difensiva di Scafati mette in difficoltà la New Basket. Occorrono spunti individuali per raggiungere il bersaglio. Al 17’, Brindisi va sul +6 (24-18), ma il tentativo di allungo dura poco. Al 18’, è di nuovo pareggio (24-24). Poi Logan realizza la tripla del sorpasso (24-27) coronando un break di 9-0. Alla fine del primo tempo, la Givova è in vantaggio di 2 (29-31).

Terzo quarto

Pessimo l’avvio di terzo periodo della Happy Casa, che si ritrova sotto di 8 (29-37 al21’). La New Basket è in confusione. Gli errori non si contano. Al 26’, il passivo tocca la doppia cifra (31-41). Dopo uno 0-2 di Perkins dalla lunetta, la Happy Casa va sotto di 12 (31-43). Mascolo tenta di spronare i suoi, ma è Bowman ad accendere la scintilla, con due canestri consecutivi che fanno scendere il distacco a sei lunghezze (40-46 al 28’) e accendono il PalaPentassuglia. Lo stesso Bowman, però, perde un pallone che dà il la a un nuovo vantaggio in doppia cifra di Scafati (40-50 al 30’). Alla fine del terzo periodo, Scafati conduce di otto (42-50).

Ultimo quarto

La Happy Casa non riesce a rovesciare l’inerzia della partita. Una fiammata arriva al 34’, quando la Stella del Sud si riavvicina a quattro punti dagli avversari, ma Givova spegne immediatamente le velleità di rimonta, con due realizzazioni di fila che la riportano sul + 8 (49-57 al 35’). Poi, con tre triple di fila, i campani danno un’ulteriore mazzata alle residue velleità brindisine. Brindisi ha uno scatto d’orgoglio nel finale. A 48 secondi dal termine, il divario scende a quattro punti, ma è ormai troppo tardi per tentare la rimonta.