Blackout fatale fra i due tempi: Brindisi soccombe a Reggio Emilia, A2 sempre più vicina

La Happy Casa paga a carissimo prezzo un blacput accusato fra il secondo e terzo periodo e soccombe anche sul parquet della Unahotels Reggio Emilia (74-66). A tre giornate dalla fine della regular season, la squadra di coach Sakota resta aggrappata solo alla matematica. Ma con una divario di quattro punto da Treviso (sconfitta dall'Olimpia Milano), in attesa che Varese scenda in campo a Scafati, Brindisi ha un piede e mezzo in A2.

L'approccio alla gara è stato pessimo per la New Basket, che nei primi cinque minuti ha realizzato la miseria di 3 punti, rimediando un gap di 11 lunghezze. Dopo lo stordimento iniziale, gli ospiti si sono ripresi e hanno cominciato a esprimere il loro gioco, fino ad agguantare il pari, al 14'. Da quel momento si spegne la luce. Il team allenato da Priftis Dimitris prende il sopravvento. La Happy Casa per una decina di minuti sparisce dal campo. A cavallo fra il secondo e il terzo quarto, la Unahotels macina canestri, fino a volare sul + 20.

Dopo la grande sfiammata dei padroni di casa, Brindisi ha un moto d'orgoglio e inaspettatamente porta l'inerzia dalla dalla sua. Trascinati da Bartley, Sneed e Morris, gli uomini di coach Sakota chiudono il terzo periodo sotto di 8 (48-56). Nell'ultima frazione, il distacco si assottiglia ulteriormente a quattro lunghezze. Ma negli ultimi 3 minuti Reggio respinge il tentativo di rimonta e porta a casa la vittoria.

Ora la Happy Casa è attesa da un'altra trasferta, in quel di Pistoia. Il distacco di quattro punti dalla zona salvezza lascia ben poche speranze. Anche se Brindisi dovesse vincere tutte e tre le prossime partire, avrebbe poche chance di salvarsi.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui