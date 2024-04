Happy Casa batte Venezia ma arriva l'amaro verdetto: dopo 12 anni saluta la Serie A

BRINDISI - Dopo 12 anni, la Happy Casa Brindisi saluta la Serie A. Non basta la bella vittoria conquistata sulla Reyer Venezia per evitare la retrocessione: un verdetto nell'aria ormai da settimane, che matura alla penultima giornata della Lba. La New Basket, appaiata con Pesaro all'ultimo posto, è staccata di due punti da Treviso, che si è imposta a a Varese. Ma anche in caso di arrivo a pari punti con le altre compagini, la New Basket sarebbe stata condannata dai calcoli delle classifiche avulse.

La Happy Casa paga a caro prezzo il disastroso girone di andata, iniziato sotto la guida tecnica di coach Corbani, al quale il 26 ottobre è subentrato Sakota. Nel girone di ritorno le cose sono andate meglio, ma non abbastanza da agganciare la zona salvezza. A fine gara, nonostanrela delusione cocente, i 3mila del PalaPentassuglia tributano un applauso alla Stella del Sud.

Primo quarto

Happy Casa Brindisi parte con Sneed, Laszewski, Bartley, Bayehe, Washington. La Umana Reyer Venezia risponde con Spissu, Casarin, Brooks, Kabengele, Tucker.

Sneed ha la mano calda e parte con due triple nel guro di pochi minuti. Brindisi ha il giusto approccio. Ma Venezia non è da meno. Al 7’ la Reyer, grazie a un parziale di 16-2, prende un margine di 9 punti (12-21). Brindisi si riprende e al 7’, approfittando al meglio di un antisportivo fischiato alla Reyer, torna a un possesso di distanza (18-22). Al 9’ il tabellone segna punti va in tilt e il gioco subisce una sospensione di circa 5 minuti. Si riparte con il caro vecchio segnapunti manuale, ma solo per poco, perché entro la fine della frazione, l’impianto elettrico torna in funzione. Al termine del periodo, Brindisi è sotto di 3 (19-22).

Secondo quarto

In avvio del secondo quarto, Venezia si inceppa. La New Basket, con le seconde linee Laquintana, Morris e Lombardi, piazza un break di 8-0, andando sul +4 (26-22). Al 15’, Morris mette la tripla del + 7 (31-24). Sempre al 15’, Laquintana recupera palla e si invola in solitaria, siglando il canestro del +10 (35-25). La Reyer è in affanno. Brindisi non abbassa i ritmi. Al 17’, Lombardi, da 3, sigla il + 11 (40-29). Alla fine del primo tempo, la Stella del sud è avanti di 7 (45-38).

Terzo quarto

Dopo l’intervallo, Brindisi torna in campo con un buon piglio. Al 23’, la Happy Casa allunga sul + 9. I ritmi non calano. Venezia non ci sta a subire la fuga. La Happy Casa subisce le transizioni dell’Umana. Complice anche un opaco Washington, gli ospiti, al 27, tornano a un possesso di distacco (59-56). Ci pensano Sneed e Morris a trascinare la New Basket, che chiude il terzo quarto in vantaggio di 10 (67-57).

Ultimo quarto

Brindisi difende il vantaggio con le unghie e con i denti. Al 35’, Tucker viene espulso per una gomitata su Laquintana. La Happy Casa allunga sul + 11(62-73). Intanto arriva la notizia della vittoria di Treviso, che condanna la New Basket alla retrocessione. La squadra sembra risentirne. Nel giro di pochi minuti, i vantaggio si assottiglia a tre lunghezze (77-74).

