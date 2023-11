Una straordinaria Happy Casa risorge contro la capolista Bologna: cancellato lo 0 in classifica

BRINDISI - Con una grande impresa contro la capolista Virtus Bologna (83-75), la Happy Casa Brindisi, al nono tentativo, conquista la prima vittoria nel campionato di Serie A, cancellando quel terribile zero in classifica. Si tratta di un successo strameritato per la squadra di coach Sakota, che è stata sempre in vantaggio fino ad accumulare un massimo vantaggio di 16 punti nel terzo periodo e nell'ultimo quarto ha respinto con personalità il tentativo di rimonta dello squadrone di coac Luca Banchi.

La New Basket ha vinto con il gioco ma anche con lo spirito di squadra e la determinazione. Per due volte la Stella del Sud ha replicato ad altrettanti break di una Virtus che, messa alle corde, ha tentato di riavvicinarsi alla Happy Casa, ma il vantaggio di Brindisi non è mai scesco al di sotto dei sei punti. Monumentale Bayehe, che con 25 punti ha siglato la sua miglior prestazione assoluta. Fondamentale in regia Senglin (22). Soprattutto nel primo tempo, notevole la prova di Sneed (12),

E ora, forte di questa straordinaria vittoria, la Happy Casa potrà preparare la sfida salvezza sul parquet di Treviso in programma domenica prossima.

Primo quarto

La Happy Casa Brindisi parte con Morris, Sneed, Laszewski, Bayehe, Senglin. La Virtus Bologna risponde con Belinelli, Smith, Shengelia, Hackett, Dunston.

Brindisi approccia con un buon atteggiamento difensivo e grande tenacia nei duelli a rimbalzo. Al 3’, con una tripla di Sneed, la New Basket va sul +6 (9-4). La soluzione del tiro da tre premia Brindisi, che al 7’, con una tripla di Sneed, conferma il + 4 (14-10). Poi è Bayehe a realizzare i canestri del + 8 (18-10 al 9’). Alla fine della frazione, Senglin, ancora dalla lunga distanza, firma il + 11 (24-13).

Secondo quarto

In avvio di seconda frazione, il vantaggio tocca quota 13 (26-13). La Virtus non trova la quadra. Brindisi continua a giocare un gran basket e al 12’ va sul + 15 (31-16). La sbandata dà la scossa alla squadra di Banchi, che con un break di 8-0 riduce il distacco a sette lunghezze (31-24 al 14’).

La reazione bolognese non scompone Brindisi, che dopo quel passivo torna a salire di intensità, trascinata da un Bayehe in gran spolvero. L’atleta italiano al 16’ è protagonista di una giocata da tre che riporta Brindisi sul + 13 (39-26). Messa di nuovo alle corte, Bologna piazza un nuovo break di 7-0 che riporta il distacco a 6 punti (39-33). Brindisi non riesce più ad andare a segno, mentre la Virtus prende il sopravvento. Alla fine del primo tempo, il divario è di un solo punto (40-39).

Terzo quarto

Nell’intervallo lungo, Brindisi riorganizza le idee. Il rientro in campo è positivo per la Stella del sud. Al 23’, Senglin piazza la tripla del +8 (51-43). La reazione della Virtus non tarda. Al 27’ il distacco torna di un solo possesso (53-50). Poi è Morris a entrare in gara con la tripla del + 6. E Bayehe al 27’, con un’altra giocata da tre, sigla i canestri del + 7 (59-52). New Basket di nuovo in palla, riprende in mano l’inerzia. Al 28’ il vantaggio torna in doppia cifra grazie a una tripla di Laszewski, seguita da due tiri liberi realizzati da Bayehe (64-52). Alla fine della terza frazione, il vantaggio sale a quota 13 (70-57).

Ultimo quarto

In avvio del quarto parziale, il divario torna a quota 15 (72-57). Poi Senglin piazza la tripla del + 16 (75-59). A suon di tiple, la Virtus recupera terreno (75-65 al 34'). Ma Brindisi tiene duro. Al 37' la New Basket è ancora avanti di 10 (79-69). Belinell fa tremare il PalaPentassuglia con la tripla che al 39 riporta Virtus sul - 7, ma subito Senglin replica con il tira dal tre del + 10 (82-72). Si tratta del colpo del ko per Bologna, che esce sconfitta dal PalaPentassuglia.