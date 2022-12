Personalità e un grande Perkins: a Trieste primo acuto in trasferta della Happy Casa

BRINDISI - Happy Casa Brindisi bella e convincente a Trieste. Nella decina giornata del campionato di Serie A, gli uomini di coach Vitucci si sono imposti per 66-83 sulla Pallacanestro, bissando la vittoria ottenuta domenica scorsa contro Venezia. Dopo una lieve supremazia espressa nel primo tempo, è nel terzo qurarto che gli ospiti hanno rotto gli indugi.

Trascinata dal miglior Nick Perkins (24 punti) della stagione, la Stella del Sud ha rimpinguato progressivamente il proprio vantaggio, che ha toccato il + 8 al 26’. Questo grazie a una fase difensiva attenta e aggressiva e a un attacco in cui ha brillato la regia di Mascolo, sempre più al centro degli schemi di Vitucci, anch’egli autore della miglior prestazione stagionale (14 punti). Nell’ultimo periodo, nessuno sbandamento. Con personalità la Happy Casa ha piazzato lo scatto decisivo, volando sul +13 al 32’. Il team allenato da Marco Legovich, invischiato nella lotta per non retrocedere, non ha neanche abbozzato una reazione. Brindisi, con autorevolezza, ha portato a casa una vittoria pienamente meritata.

Nella splendida serata della New Basket hanno brillato anche Burnell (13) e un Bowman (13) che nel ruolo di guardia ha confermato i progressi già messi in luce contro Venezia. Non al top invece Reed, che si è acceso solo a tratti, concludendo con 9 punti in 23 minuti. Hanno dato il loro contributo anche Riismaa (5) e Bayehe (4). Appena un punto per Dixson. Con questa vittoria (la prima in trasferta) Brindisi conferma di poter ambire a un posto nelle Final Eight di Coppa Italia che il prossimo febbraio si disputeranno a Torino. La Happy Casa occupa infatti il settimo posto, a quota 10 punti. E domenica prossima, contro il fanalino di coda Treviso, si punterà al terzo successo di fila.