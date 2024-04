Brindisi non si arrende: vittoria in rimonta a Pistoia, bagarre salvezza ancora viva

La Happy Casa Brindisi non si arrende. La squadra di coach Sakota espugna il PalaCarrara di Pistoia (90-96) e tiene viva la lotta salvezza, a due giornate dal termine della regular season. La New Basket ha datto la spallata decisiva nell'ultimo periodo (chiuso con un parziale di 15-30) dopo essere andata sotto di 13 punti, alla metà del terzo parziale.

La gara è stato di assoluto equilibrio, nei primi 20 minuti. Brindisi nel secondo quarto accusa un blackout di circa 3 minuti. La squadra allenata da Nicola Brienza ne approfitta, piazzando un break di 11-0 che si traduce in un vantaggio di 10 lunghezze (41-31 al 15'). La New Basket reagisce immediatamente con un contro break di 10-0, chiudendo il tempo in parità (49-49).

Un secondo blckout arriva nei primi 5 minuti del terzo periodo, quando la Estra vola sul + 13. Anche in questa occasione arriva la reazione di Brindisi, che stoppa la fuga e nell'ultimo quarto prende il sopravvento, sciorinando una pallacanestro di altissimo livello.

I soliti trascinatori sono stati ancora una volta Sneed (22 punti) e Washington (20). Fondamentale l'apporto di Laquintana (14), che ha tenuto a galla i suoi, nei momenti più critici. Bene anche Bartley (11) e Smith (10). Una menzione la merita Lombardi, andato a referto con sei punti, fra cui una tripla di grande peso, nel finale.

Nella giornata odierna, alla luce delle vittorie di Varese e Cremona, la bagarre salvezza si restringe a Brindisi, Pesaro e Treviso, sconfitta a Venezia. Le prime due sono appaiate all'ultimo posto, staccate di due lunghezze dalla Nutribullet. Ma i calcoli delle classifiche avulse non lasciano scampo a Brindisi, che deve vincere sia sia contro Venezia (domenica prossima, ore 18.15, al PalaPentassuglia) che a Brescia, sperando che le avversarie perdano i rispettivi incontri.

