Happy Casa Brindisi in caduta libera: a Sassari subisce un'altra imbarcata

BRINDISI - La Happy Casa Brindisi va in bambola anche al PalaSerradimigni. Il girone di andata si chiude con l'ennesima umiliazione per la squadra allenata da coach Vitucci, che contro Sassari subiscono ben 111 punti (17 in più rispetto ai 94 realizzati da Brindisi). Un'altra mazzata dopo i 104 punti concessi a Varese, domenica scorsa. Nel primo tempo la contesa è stata tutto sommato equilibrata, con une leggera supremazia di Sassari, andata all'intervallo lungo sul + 5 (46-51) dopo aver avuto un massimo vantaggio di sette lunghezze.

L'approccio alla terza frazione è stato ottimo per Brindisi, che con un mini break di 5-0 agguanta il Banco di Sardegna. Al 23' arriva il sorpasso. Ma inspiegabilmente, da quel momento in poi, la New Basket sparisce dal campo. I padroni di casa, allenati dall'ex Piero Bucchi, mandano al tappeto la Happy Casa con un break di 13-0. Sotto di 12, la Stella del Sud va in totale confusione. Alla fine del terzo periodo, gli ospiti si ritrovano sotto di 18. Nell'ultimo quarto, Sassari continua a infierire (sportivamente parlando) sugli avversari, sfiorando il trentello, mentre Brindisi si limita a fare da sparring partner.

Pesantissima, dunque, la batosta rimediata dalla Happy Casa, che adesso si ritrova ufficialmente invischiata nella lotta per non retrocedere, con appena due punti di vantaggio sul penultimo posto. E nei prossimi giorni ci sarà da sciogliere il nodo Harrison. L'atleta americano per tutta la settimana si è allenato regolarmente con i compagni, ma anche oggi ha preferito rinviare l'appuntamento con il rientro in campo, dopo uno stop di otto mesi per infortunio. In questa situazione, non sarà semplice preparare la proibitiva partita contro la corazzata Virtus Bologna.