Ritorno di fiamma per Harrison: il play a un passo dal ritorno a Brindisi

BRINDISI - D'Angelo Harrison sarebbe a un passo dal ritorno alla Happy Casa Brindisi. Nel corso della giornata ha preso corpo una indiscrezione rilanciata ieri sera (sabato 5 marzo) da Sportando. Il sodalizio di contrada Masseriola avrebbe fatto pervenire una proposta al forte play americano dopo che questi, sempre nella giornata di ieri, si è svincolato dal club ucraino del Prometey, costretto a liberare tutti i suoi tesserati a causa del conflitto, che ha comportato la fine anticipata del campionato e la rinuncia alla Champions League.

Harrison viaggiava in Ucraina a una media di 15,6 punti a partita, tirando con percentuale del 40 percento da tre. Nella stagione 2020-2021 è stato uno dei trascinatori della New Basket, in una storica stagione culminata con le semifinali dei playoff scudetto. L'ingaggio di Harrison garantirebbe un salto di qualità all'organico della Happy Casa, che non aveva ancora colmato la lacuna apertasi nel ruolo di play dopo la risoluzione del contratto con Josh Perkins. Le prossime ore saranno decisive per capire se l'affare andrà in porto.