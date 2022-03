C SIlver: grande attesa per il derby Assi - Dinamo al PalaPentassuglia

Tutto pronto per la decima giornata di ritorno del campionato di basket di C Silver. Domani (sabato 26 Marzo) spicca il derby tutto brindisino fra l’Assi Brindisi e la capolista Dinamo Brindisi, nello scenario del PalaPentassuglia (palla a due alle ore 18). Sempre nella giornata di domani, la Fortitudo Francavilla ospiterà la Rosito Barletta (18:30). Domenica 27 Marzo la BrioService Carovigno affronterà il Cus Bari, al palasport di Mesagne (ore 21).

Armeni Brindisi-Dinamo Brindisi

Derby tutto brindisino fra la compagine biancorossa targata Armeni, e la squadra capolista del campionato della Dinamo Brindisi. A far da scenario alla partita più importante della giornata sarà il PalaPentassuglia di Brindisi, messo a disposizione come nella partita di andata. Entrambe le compagini stanno attraversando un buon momento di forma. La Dinamo Brindisi nel recupero della dodicesima giornata giocata di mercoledí 23 marzo, ha battuto di misura la Sveva Lucera per (73-71), staccandola di due punti al secondo posto. Sono imbattuti da 14 partite di fila i biancoblu allenati da coach Antonio Cristofaro e cercano la quindicesima.

L’Armeni Brindisi è reduce dalla gara vinta contro l’Anspi S.Rita Taranto. Nove vittorie su 12 partite da quando coach Giuseppe Vozza si è seduto sulla panchina dell’Armeni, prendendo il posto di coach Paolo Della Corte. La squadra sembra aver ripreso la giusta piega e punta a qualificarsi nella zona alta della classifica per giocarsi i playoff. Al palazzetto di Contrada Masseriola la palla a due si alzerà le ore 18:00.

Fortitudo Francavilla - Rosito Barletta

La Fortitudo Francavilla di coah Sordi, dopo aver perso di diciassette punti contro la Bricocasa Monopoli (84-67), è attesa dall’impegno casalingo, molto arduo, contro la Rosito Barletta, quinta in classifica e a caccia della seconda vittoria di fila, dopo aver battuto la BrioService Carovigno. La formazione della città della disfida ha bisogno dei due punti per rimanere nella zona playoff. Palla a due alle ore 18:30 presso il Palazetto dello sport di Francavilla Fontana

Brioservice Carovigno – Cus Bari

Nel girone d’andata fu decisa all’overtime la gara fra Brioservice Carovigno e Cus Bari. Quella in programma domenica, alle ore 21, al Pala De Francesco di Mesagne è una una partita molto importante in chiave salvezza. La brioservice di coach Gianpaolo Amatori è reduce da una sconfitta contro la Rosito Barletta. Il Cus Bari viene da un ko subito della Fortitudo Trani (86-55).