Happy Casa: coach, giocatori e società puniti dal giudice sportivo

BRINDISI - Ammonizione alla società, deplorazione per tre giocatori, squalifica sostituita con ammenda per coach Vitucci. Questo il conto presentato alla Happy Casa Brindisi dal giudice sportivo della Serie A, per quanto accaduto sabato scorso (13 novembre) durante il match casalingo perso contro la Dolomiti Trento.

La società è stata ammonita per un guasto dell'attrezzatura obbligatoria (cronometro e precision time), che ha causato un’interruzione del gioco protrattasi per circa 10 minuti durante il secondo quarto. Provvedimento della deplorazione per “comportamento irriguardoso nei confronti degli arbitri”, invece, nei confronti degli atleti Chappell, Nick Perkins e Josh Perkins.

Vitucci ha rimediato la squalifica per una gara, sostituita con ammenda di 3mila euro, “per comportamento offensivo nei confronti del terzo arbitro a fine gara sul terreno di gioco ed all'interno del tunnel di accesso agli spogliatoi”.

Archiviata una serata davvero da dimenticare, la New Basket cercherà di risolleversi martedì sera (16 novembre), alle ore 20:30, sempre al PalaPentassuglia, contro la squadra turca del Darussafaka, in una gara valevole per la quarta giornata della fase a gironi della Fiba Champions League. Brindisi, con il mesto ruolino di 3 sconfitte in tre partite, è fanalino del girone G a quota 3 punti, insieme allo stesso Darussafaka, che però ha disputato una gara in meno rispetto alla Stella del Sud. Il programma della giornata si chiuderà mercoledì, con la partita fra i rumeni del Cluj Capoca, in testa a quota 5, e i gli israeliani dell’Hapoel Holon (4 punti in classifica). Inutile rimarcare che Brindisi dovrà assolutamente vincere per tenere vive le speranze di qualificazione.