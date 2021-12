Basket, C Silver: Derby tutto brindisino al PalaPentassuglia

Il PalaPentassuglia farà da magnifico scenario al derby fra Dinamo Limongelli Brindisi e Armeni Enterprises Assi Brindisi che domani sera (giovedì 23 dicembre), alle 20.30, si disputerà al PalaPentassuglia, per la decima giornata del campionato di Serie C Silver. Prima della palla a due, su iniziativa della Dinamo, è in programma un evento benefico in collaborazione con l’Aipd (Associazione italiana persone down) e l’Enel. Prevista la presenza del sindaco Riccardo Rossi e dell’assessore allo Sport, Oreste Pinto. In campo domani anche la BrioService Carovigno, che in trasferta affronterà il Cus Bari (ore 20:30) e la Fortitudo Francavilla, che sempre in trasferta, al PalaMarchiselli, se la vedrà con la Rosito Barletta (ore 20:00)

Importante la posta in palio fra Dinamo e Assi. La Dinamo Brindisi è seconda solitaria in classifica e cerca la quarta vittoria consecutiva. L’Assi, che deve ancora recuperare la partita della sesta giornata contro “La Scuola di Basket Lecce”, è reduce da due sconfitte consecutive, rispettivamente contro il Lucera e contro il Barletta Basket.

Il derby, versante Assi

“Noi come squadra – dichiara l’head coach dell’Assi Brindisi, Paolo della Corte - abbiamo dei problemi, perché rispetto all’inizio del campionato ci mancheranno Leggio, Ranieri, Bove e Argentiero. Nonostante le assenze ci stiamo impegnando al massimo, ma ci sono evidenti carenze. Dobbiamo fare tesoro delle nostre sconfitte contro Lucera, che per noi è improponibile attualmente, e Barletta, una squadra molto forte, attrezzata per andare ai playoff. Sicuramente – prosegue Della Corte - la Dinamo è molto più attrezzata di noi. Per adesso ci battiamo con queste armi, con ragazzi inesperti per questo campionato, ad eccezione dei due stranieri”.

“Se dovessimo vincere – afferma ancora Della Corte - sarebbe molto importante per l’entusiasmo che darebbe ai ragazzi e li aiuterebbe a ritrovare fiducia. Aspettiamo la valutazione della società, se è il caso di rinforzare la squadra. Altrimenti si potrebbe combattere per andare ai playoff, ma senza rinforzi non vedo altri progetti”. Da valutare le condizioni di Sinisa Cvetanovic, che in settimana non si è mai allenato, a causa dell’infortunio alla spalla che ha subito a Barletta.

Il derby, versante Dinamo

Sul fronte Dinamo, capitan Brizio Rollo presenta così il derby: “Sicuramente sarà una partita da giocare a nervi tesi”. “È un derby molto importante per noi e tutti vogliono dimostrare di essere superiori agli avversari". In basso Brizio Rollo in azione (foto di Paolo Saponaro)

"Sarà sicuramente una partita combattuta. Vedo molto bene l’Assi sotto canestro – prosegue Brizio Rollo – dove hanno due lunghi forti ed esperti come Jonikas e Cvetanovic. Stiamo facendo un buon campionato fin qui. Possiamo essere molto pericolosi per la capolista Lucera”.