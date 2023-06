Happy Casa: il belga De Rycke nuovo ds. Panchina: vicino l'accordo con Corbani

BRINDISI – Leo De Rycke è il nuovo direttore sportivo della Happy Casa Brindisi. L’annuncio ufficiale è arrivato stamattina (lunedì 12 giugno), da parte del sodalizio di contrada Masseriola. Per il nuovo allenatore, invece, ci sarà ancora da aspettare. Stando ad alcune indiscrezioni filtrate nelle ultime ore, si va verso l'accordo con Fabio Corbani, vice di coach Vitucci nella stagione 2022-23, legato contrattualmente alla New Basket fino al 2024. Va da se che in caso di promozione al ruolo di allenatore, il contratto dovrà essere ritoccato. Da quanto appreso, si potrebbe definire il tutto entro un paio di giorni. Per il resto, lo staff tecnico dovrebbe restare invariato.

La carriera di Corbani

Ricco il curriculum di Corbani, che negli anni ’90 ha diretto il settore giovanile dell’Olimpia Milano. Nel 2011 è stato il coach della nazionale under 20 ai campionati europei. Quello stesso anno è stato ingaggiato dall’Uc Piacentina, in Legadue. Poi è stato allenatore a Biella e a Cantù, dove nel 2015 ha fatto il suo esordio da head coach in Serie A. Nel 2016 approda alla Virtus Roma, in A2. Nel 2018, sempre in A2, allena l'Ebk Roma. Poi l’incarico come allenatore della Pallacanestro Orzinuovi, dove resta fino al 2022, quando approda alla Happy Casa Brindisi, come vice di Vitucci.

Chi è il nuovo Ds

Intanto è stato piazzato un tassello importante, con la nomina del successore di Simone Giofré, che ha seguito lo stesso Vitucci a Treviso, nel ruolo di direttore sportivo. De Rycke, ex giocatore e sports director di Anversa, Bamberg e Chalon, è nato in Belgio il 13 marzo 1965. Esperto conoscitore della pallacanestro europea in tutti gli aspetti manageriali e scouting con più di cento partite ufficiali in campo internazionale, De Rycke è stato uno degli artefici principali degli anni d’oro dei Giants Antwerp, forgiandosi una solida reputazione basata su competenze, professionalità e reclutamento.

Nei nove anni (2010-19) di lavoro ad Anversa, la squadra ha vinto la Supercoppa nel 2017, la Coppa del Belgio nella stagione 2018/19, quattro finali di coppa e nove partecipazioni consecutive ai playoff. La consacrazione avviene in campo europeo, conquistando uno storico terzo posto nella competizione FIBA Basketball Champions League del 2019 alle spalle della Virtus Bologna (campione) e Tenerife, avendo la meglio sul Brose Bamberg nella finale per la medaglia di bronzo.

La stessa squadra tedesca di Bamberg decide nell’estate seguente di assumerlo nella carica di direttore sportivo per il reclutamento e sviluppo del roster e coaching staff, avendo compiti da supervisor delle diverse sezioni del club tra professionisti e giovanili. Dopo l’esperienza in Germania, nell’aprile del 2021 decide di accettare la proposta del club francese Élan Chalon, in qualità di responsabile dell'intera area sportiva, carica che gestisce fino all’estate del 2022 conclusa ai quarti di finale playoff per la promozione in prima divisione francese.

Sotto la sua direzione, ha reclutato e cresciuto giovani atleti divenuti professionisti ad alti livelli: Maxime De Zeeuw, nazionale belga visto anche a Brindisi nel 2021/22, Ismael Bako (ora alla Virtus Bologna), rookies quali Salah Mejri (Real Madrid e Dallas Mavericks), Corey Walden (acquisito dai Boston Celtics prima dell’inizio della stagione), Jae’S’ean Tate (Houston Rockets) e top players nei vari campionati europei su tutti Michael Roll (Maccabi, Milano), Kevin Punter (Milano, Partizan), Tyler Kalinoski (Brescia, Malaga), Christian Sengfelder (Eurobasket 2022 con la Germania) e altri ancora.

Carriera e premi

Come direttore sportivo: 2021/2022: Élan Chalon (Francia); 2019/20: Brose Bamberg (Germania); 1⁄2 Finale di Coppa di Germania; 1⁄4 Finali Playoff; 2010-19: Giants Antwerp (Belgio); vincitore della Coppa del Belgio (2019) e terzo posto in Basketball Champions League (2019); nove partecipazioni ai playoff (2 finali, 4 semifinali) e due volte vincitore della regular season belga; 99 partite di coppe europee: Europe Cup (due Final8 e quattro Last16) e BCL

Come giocatore (leader e capitano): 1985/97: Merksem, Willebroek, Lovanio e Anversa; Due volte 3° nella classifica "MVP of the Year"; tre finali di coppa e partecipazioni a coppe europee (Merksem, Lovanio e Anversa); 1985 partecipazione al Campionato Mondiale di pallacanestro in Siria con la squadra militare belga