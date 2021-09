Una giovane ala per la Dinamo Basket Brindisi: tesserato Giovanni Greco 

BRINDISI - La Limongelli Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare il tesseramento di Giovanni Greco, ala di 193 cm per 92 kg. Nato a Brindisi il 6 novembre 2004, è cresciuto nelle fila della Stella Azzurra Brindisi di Vito Errico, successivamente il passaggio al Basket Brindisi prima del trasferimento nel settore giovanile della Happy Casa Brindisi, disputando diversi campionati (U14, U15, U16, U18) vincendo la Final Four Under 15 e raggiungendo l’Interzona Under 16.

Nella scorsa stagione, Greco era stato già aggregato al gruppo Dinamo che svolse la preparazione in vista del campionato 2020/2021, prima della cancellazione del campionato a causa del Covid.

Giovanni Greco, nonostante la giovanissima età (16 anni), rappresenta un prospetto di sicuro valore grazie alla notevole struttura fisica e significativi miglioramenti tecnici e tattici ottenuti in questi anni di allenamento. Può rappresentare un importante jolly per coach Cristofaro che potrà sfruttare la fisicità del giovane tanto per mantenere alto il livello dell’intensità in allenamento, tanto in partita uscendo dalla panchina. Si ringrazia sentitamente Vito Errico della Stella Azzurra Brindisi per aver reso possibile il tesseramento del ragazzo.