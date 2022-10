Dinamo Basket Brindisi, tesserata anche la giovane ala Mongelli

BRINDISI - La Limongelli Dinamo Basket Brindisi annuncia il tesseramento di Matteo Mongelli, ala di 197 cm per 85 kg. Nato a Brindisi il 12 luglio 2005, cresce cestisticamente nelle fila della New Basket Brindisi e della Robur Brindisi. Successivamente, il trasferimento a Mesagne, in maglia Mens Sana, raggiungendo la finale nei campionati Under 15 Eccellenza e Under 19 Regionale.

Con la canotta “mensanina” Matteo ha anche già fatto il suo esordio in un campionato senior: nella scorsa stagione ha partecipato al campionato di Serie D con un ruolo da protagonista nel girone di ritorno. Da segnalare – inoltre – la partecipazione alle finali nazionali 3vs3 svoltesi a Roseto degli Abruzzi.

Si legge in una nota della società: "Durante la preparazione precampionato – nonostante la giovanissima età – ha dimostrato di avere qualità e forza nell’affrontare avversari più esperti e imponenti di lui: in questa importante esperienza con la Dinamo in Serie C Gold sarà per lui fondamentale continuare con il duro lavoro quotidiano in palestra ed in allenamento, per farsi trovare pronto ogni qual volta coach Antonio Cristofaro ed il suo staff sceglieranno di schierarlo in campo".

Matteo Mongelli farà parte anche del roster Under 19 della Dinamo che parteciperà al campionato regionale di categoria.