C Gold: la Dinamo domina il big match contro Mola e chiude Terza. Ora i playoff

La Limongelli Dinamo Basket Brindisi non si ferma più e ottiene l’ottava vittoria consecutiva, nell’ultima giornata della stagione regolare del campionato di Serie C Gold. La squadra di coach Cristofaro, battendo il Mola New Basket 2012 per 76-56, ribalta la differenza canestri con i baresi e conquista il terzo posto assoluto, ottenendo così il fattore campo nei playoff promozione per la Serie B Interregionale, che avranno inizio sabato 19 marzo alle ore 18:00 sul parquet del PalaZumbo contro la Valentino Castellaneta, formazione posizionatasi all’ottavo posto in graduatoria.

La cronaca del match

Nonostante la contemporaneità con la sfida di Serie A Brindisi-Milano, il PalaZumbo è gremito già dalla palla a due. La Dinamo parte benissimo con le bombe di Stonkus e Musa (6-0) ma Barnaba e Brunetti mostrano le loro ottime qualità fisiche e tecniche e portano avanti gli ospiti sull’8-11. Le due triple consecutive di Di Ianni rilanciano i padroni di casa sul 16-11, prima del 20-14 indicato sul tabellone alla fine dei primi 10 minuti di gioco.

Secondo parziale che segue la scia del primo, con la Limongelli che tocca il massimo vantaggio sul +19 (35-16) grazie alla vena realizzativa di Fouce, ben coadiuvato da Musa e Calò. Coach Castellitto richiama i suoi in panchina per un time-out che, però, non stravolge troppo il match: Stonkus batte facilmente gli avversari, che in attacco si affidano alle giocate di Barnaba e alle triple di Didonna e Dilascio, autore del canestro da tre punti realizzato sulla sirena, per il 42-31 al 20’.

Al rientro dagli spogliatoi la squadra brindisina continua a schiacciare sull’acceleratore con Caloia e Stonkus. Mola rientra sul -10 (50-40) con Barnaba e Calisi ma è solo un fuoco di paglia: ancora Calò e Musa rilanciano la squadra sul + 15, prima della tripla di Fouce al termine del quarto, che porta la Limongelli in vantaggio per 64-46 al 30’.

Nell’ultimo parziale, i padroni di casa toccano anche il +26 (73-47) grazie ai canestri di Fouce, che stringe i denti giocando su una caviglia girata male al terzo quarto, e di capitan Pulli che invece è costretto ad uscire dal match a causa di un brutto colpo alla testa. Coach Cristofaro negli ultimi 3 minuti di gioco premia il lavoro dei suoi under schierando in campo Greco, Epifani, Mazzeo, Patrizio e Okafor, affidandogli l’importante compito di amministrare il vantaggio e soprattutto difendere la differenza canestri per assicurarsi la conquista del terzo posto: missione compiuta con la vittoria per 76-56 e il PalaZumbo, ormai gremito in ogni ordine di posto, esplode di gioia per un traguardo davvero storico!

La Limongelli Dinamo Basket Brindisi, da neopromossa nel campionato di Serie C Gold, raggiunge i playoff promozione da terza classificata e si appresta ad affrontare la post-season da assoluta protagonista: la nuova formula prevede un unico turno con 4 promozioni, pertanto la Serie B Interregionale passa per la sfida contro Castellaneta. Certamente tutta la Brindisi cestistica si unirà accanto alla società del Presidente Marrazza e degli altri soci per sostenere un progetto davvero ambizioso: appuntamento sabato 19 marzo alle ore 18:00 al PalaZumbo per gara 1 contro la Valentino!

Tabellino

Limongelli Dinamo Basket Brindisi – Mola New Basket 2012 76-56 (20-14; 42-31; 64-46; 76-56)

Dinamo Brindisi: Greco, Patrizio, Epifani 4, Calò 8, Musa 16, Stonkus 15, Fouce 13, Pulli 2, Caloia 8, Okafor 4, Di Ianni 6, Mazzeo – All. Cristofaro

Mola: Di Diomede 1, Didonna 4, Amigo 8, Dilascio 6, Preite 5, Brunetti 10, Calisi 8, Lepore, Pinto, Barnaba 14 – All. Castellitto

Arbitri: Settembre di Gravina in Puglia (BA) e Ceo di Bari