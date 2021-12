Basket, C Silver: la Dinamo Brindisi si sbarazza anche della Bricocasa Monopoli

Seconda vittoria nel giro di 48 ore per la Limongelli Dinamo Basket Brindisi che supera la Bricocasa Monopoli per 75-56 nella gara valida per l’ottava giornata di andata del campionato di Serie C Silver. Una vittoria non semplice per i ragazzi di coach Cristofaro perché, a differenza di quanto possa far immaginare il punteggio finale, la squadra ospite ha venduto cara la pelle per tutta la durata del match, lottando su ogni pallone. La Dinamo, nonostante diversi errori in attacco, ha stretto le maglie in difesa concedendo solo 56 punti agli avversari, costruendo la sua vittoria con impegno e sudore.

Primi 10 minuti di gioco dove la Dinamo trova subito un vantaggio sostanzioso con i canestri di Caloia, Staselis e Rollo. La formazione barese si affida al talento di Vitanov per recuperare il gap e chiudere in svantaggio di sole 2 lunghezze, sul 17-15. Secondo quarto caratterizzato da tanti errori da ambo le parti: per i padroni di casa Kibildis infila 5 punti consecutivi, Staselis continua a superare gli avversari in penetrazione e la difesa biancazzurra fa il resto. Monopoli realizza solo 6 punti nel quarto e si torna negli spogliatoi sul 30-21.

Il riposo della pausa lunga carica entrambe le compagini: Monopoli non è solo Vitanov e così salgono in cattedra anche gli esperti Manchisi e Loprieno ma i giochi offensivi della Limongelli Brindisi sono più fluidi e così Pellecchia, Kibildis e Staselis hanno maggiori spazi, punendo dalla lunga distanza, chiudendo il quarto sul + 14, sul 55-41. Per Monopoli, guidata da coach Coco Romano, Manchisi e Bernardi sono gli ultimi a voler sventolare bandiera bianca ma la maggior fisicità brindisina trova riscontro nei canestri dei lunghi Pulli, Caloia e Scivales. Ultimi minuti che permettono a coach Cristofaro di mandare in campo tutti i membri della panchina per continuare il percorso di crescita dei suoi numerosi under. Buon approccio di tutti e vantaggio ulteriormente aumentato: alla sirena finale il tabellone dice 75-56.

Con questa vittoria la Limongelli Dinamo mantiene il secondo posto in classifica (in condivisione con il Carovigno) alle spalle della capolista Lucera. Prossimo appuntamento domenica 19 dicembre alle ore 18:30 sul campo del PalaMarchiselli contro il Barletta Basket. Diretta streaming sulla pagina Facebook della società (www.facebook.com/dinamobrindisi)

Tabellino

Limongelli Dinamo Basket Brindisi – Bricocasa Monopoli 75-56 (17-15, 13-6, 25-20, 20-15)

Dinamo Brindisi: Greco, Staselis 27, Epifani 2, Pellecchia 11, Rollo 8, Ferrienti n.e., Pulli 2, Caloia 7, Labate, Mazzeo, Scivales 4, Kibildis 18 All. Cristofaro

Monopoli: Loprieno 6, Bruni 2, Bernardi 7, Manchisi 15, Capasso 2, Vitanov 19, Bellantuono, Lamanna 2, Horvat 3, Vacca. All. Romano

Arbitri: Quarta di Monteroni di Lecce (LE) e Conforti di Matera