Basket, C silver: Dinamo Brindisi domina a Taranto, arriva la quinta vittoria di fila

Non si ferma la striscia di vittorie consecutive per la Limongelli Dinamo Basket Brindisi che surclassa il Santa Rita Taranto con il punteggio finale di 72-101. Un successo sicuramente non scontato contro una squadra che, seppur ancora a zero punti in classifica, aveva sempre lottato sino alla fine contro le avversarie incontrate nei quattro turni precedenti.

Ed in effetti anche nel primo periodo gli jonici hanno venduto cara la palla portandosi avanti nel punteggio sino ad avere 9 lunghezze di vantaggio (19-10) grazie ai canestri di Bitetti e dell’ex di turno Sergio Invidia (miglior realizzatore dei suoi con 13 punti). Coach Cristofaro, dopo un immediato time out, chiedeva maggior ordine in attacco e difesa più aggressiva ed i suoi ragazzi alzavano subito il volume del gioco spinti dagli immarcabili lituani Darius Kibildis e Mantvydas Staselis che mettevano a fuoco la retina avversaria per tutta la durata del match. Dopo il primo periodo chiuso sul 25-27, la Dinamo stringeva le maglie della difesa grazie anche all’ottimo contributo dei giocatori usciti dalla panchina che hanno dovuto lottare anche per gli assenti Ferrienti e Pellecchia (quest’ultimo in panchina solo per onor di firma) riuscendo spesso ad involarsi in contropiede dopo un rimbalzo conquistato.

Nel secondo periodo per i viaggianti Rollo giocava da play e con i suoi compagni realizzavano un fatturato da 34 punti con Kibildis autore di ben 5 triple in pochi minuti spingendo la squadra al riposo lungo sul 42-61. Nella ripresa la musica non cambiava e le rotazioni volute dal coach Cristofaro consentivano di tenere un ritmo alto ed intenso. I ragazzi del S. Rita provavano a contenere lo svantaggio che, dopo l’ennesima tripla di Kibildis (per lui 11/17 da tre totale) valeva il -31 (44-75). Ragusa e capitan Salerno siglavano alcuni canestri ma la partita ormai era già indirizzata.

Nell’ultimo periodo le due squadre continuavano a sfidarsi all’arma bianca ma il gap rimaneva sempre nell’ordine delle trenta lunghezze di distacco. Nei 4 minuti finali per la Dinamo un quintetto di soli under composto da Epifani, Scivales, Greco, Mazzeo e Tommy Guadalupi. Per Paolo Mazzeo arrivavano i primi punti in maglia Dinamo, seguiti dal punto su tiro libero segnato dal brindisino classe 2006 Guadalupi, giovane promessa del settore giovanile della New Basket Brindisi. A completare l’opera il punto del 101 da parte di Epifani stoicamente in campo nonostante un problema ad una mano.

Top scorer del match Kibildis con 37 punti seguito da Staselis con 29 punti e 8 assist.

Con questo successo esterno (terzo del campionato) la Dinamo Basket Brindisi conquista la quinta vittoria consecutiva del campionato rimanendo ancora imbattuta insieme alla Sveva Pallacanestro Lucera. Un’altra vittoria di squadra e di un gruppo ogni giorno più unito e coeso sia in campo che fuori.

Prossimo impegno sabato 4 dicembre alle ore 18:00 sul parquet casalingo del PalaZumbo in Via dei Mille contro l’Academy Nardò.

Tabellino

S. Rita Taranto – Limongelli Dinamo Basket Brindisi 72-101 (25-27, 17-34, 15-21, 15-19)

Taranto: Moffa, Bisanti 10, Invidia 13, Ragusa 8, Zicari 5, Egitto 11, Salerno 8, Pacifico 2, Bitetti 12, Mirabile 3, Mallardi, Fanizzi ne. All. Menga

Dinamo Brindisi: Greco, Staselis 29, Epifani 4, Pellecchia ne, Rollo 7, Guadalupi 1, Pulli 8, Caloia 4, Labate 3, Mazzeo 1, Scivales 7, Kibildis 37. All. Cristofaro

Arbitri: Laterza Ambrogio e Squeo Simone di Bari