C Gold: Dinamo Brindisi supera Monteroni, trascinata da un PalaZumbo da Serie A

La Limongelli Dinamo Basket Brindisi continua a stupire e conquista la sesta vittoria consecutiva nel campionato di Serie C Gold: a cadere nella trappola di un PalaZumbo da Serie A, per presenza, tifo e atmosfera, è stata la Nuova Pallacanestro Monteroni sconfitta per 73-72.

È stata una vera battaglia sportiva quella tra le due formazioni in campo, facendo da preludio all’intensità che si respirerà nei playoff promozione. Grande tifo anche sugli spalti con i tantissimi tifosi brindisini che hanno sostenuto la squadra per 40 minuti, esattamente come gli oltre 50 tifosi giunti da Monteroni.

La partita

Coach Cristofaro si affida al solito quintetto composto da Fouce, Stonkus, Pulli, Caloia e Musa, nonostante quest’ultimo non si sia allenato durante la settimana a causa di una tendinite. Dall’altra parte, coach Marra sceglie Quarta, Colaci, Mascoli, Stefanini e Gigliotti. Pronti, via e dopo 2 minuti e mezzo Monteroni è già sul 2-10 con coach Cristofaro costretto a chiamare time-out. La Dinamo non riesce a trovare buone soluzioni e resta a galla con la precisione di Fouce nei tiri liberi, mentre gli ospiti dall’arco sono una sentenza e De Bartolo è infermabile, guidando il match al 10’ per 9-22.

Secondo quarto che vede una Limongelli decisamente più incisiva in difesa, grazie alla pressione ordinata dalla panchina con Epifani e Calò a intercettare le linee di passaggio, e i canestri in area di Musa, che permettono di recuperare fino al 23-26. Le percentuali dall’arco penalizzano i padroni di casa e Monteroni scappa nuovamente via fino al 33-41 al 20’.

Al rientro dagli spogliatoi si accende la coppia brindisina formata da Stonkus e Fouce, fino a quel momento ottimamente fermata dalla difesa salentina: aiutati dall’esperienza e dai canestri di Calò i ragazzi di coach Cristofaro infliggono un terribile parziale di 26-11 nel quarto conquistando il massimo vantaggio sul + 7, chiudendo la terza frazione sul 52-59.

Ultimo quarto non adatto ai deboli di cuore: la Dinamo si affida, ancora, alla magica coppia formata da Darius Stonkus (25 punti) e Bautista Fouce (20 punti) con Monteroni che trova in Gigliotti e Mascoli i suoi terminali offensivi principali: in campo è battaglia vera e gli ospiti recuperano fino al 68-66 a 3 minuti dalla fine. La lotteria dei tiri liberi negli ultimi istanti premia la Limongelli che vince per 73-72 e fa esplodere di gioia il PalaZumbo per una vittoria sofferta e meritata, al cospetto di una formazione di altissimo livello e che ha potuto ruotare 10 giocatori, tutti con alto minutaggio, sintomo del valore e della profondità del roster monteronese.

La Limongelli con questa vittoria vola a 28 punti e mantiene il quarto posto in solitaria in classifica, tallonando Mola terza a quota 30, in attesa dello scontro diretto in programma nell’ultima giornata di ritorno al PalaZumbo proprio contro la formazione barese. Nel frattempo, la Sveva Pallacanestro Lucera, seppur sconfitta per 83-87 sul campo dell’Adria Bari, ha ottenuto matematicamente la promozione in Serie B Interregionale grazie alla migliore differenza canestri nei confronti della formazione del capoluogo, seconda in classifica. Sarà proprio la formazione dauna ad ospitare la Dinamo nella prossima giornata di campionato, la penultima della stagione regolare: palla a due domenica 5 marzo alle ore 18:00 con diretta streaming su www.facebook.com/dinamobrindisi dal Palazzetto di Lucera per continuare a sognare tutti insieme!

Tabellino

Limongelli Dinamo Basket Brindisi – Nuova Pallacanestro Monteroni 73-72 (9-22, 33-41, 52-59, 73-72)

Monteroni: Quarta 9, Di Lorenzo, De Bartolo 10, Giancane, Pallara 8, Paladini, Stefanini 7, Colaci 5, Greco, Gigliotti 17, Gigli 1, Mascoli 15 – All. Marra

Dinamo Brindisi: Greco, Patrizio, Epifani 2, Calò 7, Musa 11, Stonkus 25, Fouce 20, Pulli 3, Caloia 4, Mongelli, Okafor 1 – All. Cristofaro

Arbitri: Ranieri e Laterza di Mola di Bari (BA)