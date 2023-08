Giovanni Greco vestirà ancora la maglia della Brain Dinamo Brindisi

BRINDISI - La Brain Dinamo Brindisi è lieta di annunciare la conferma dell’atleta Giovanni Greco nel roster della squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie B Interregionale.

Ala di 195 cm per 95 kg, nato a Brindisi il 6 novembre 2004, è cresciuto nelle fila della Stella Azzurra Brindisi di Vito Errico, successivamente il passaggio al Basket Brindisi prima del trasferimento nel settore giovanile della Happy Casa Brindisi, disputando diversi campionati (U14, U15, U16, U18) vincendo la Final Four Under 15, raggiungendo l’Interzona Under 16 e partecipando alla Next Gen Cup.

Nel 2020 l’acquisto del cartellino da parte della Dinamo con il conseguente inserimento nel roster della prima squadra: alla sua prima esperienza con i senior, nonostante la giovanissima età, ha rappresentato una significativa soluzione tattica nel reparto lunghi grazie alla sua importante fisicità, contribuendo così – insieme ai suoi compagni di squadra – alla vittoria del campionato di C Silver.

Nella scorsa stagione Giovanni è stato protagonista con la formazione Under 19 della Brain, vincitrice del campionato regionale di categoria con 15 vittorie in altrettante gare, e con la squadra che ha disputato e vinto il campionato di Serie C Gold, conquistando la storica promozione in Serie B.

Per l’ala brindisina, esordiente nel massimo torneo regionale, una stagione più che positiva grazie all’importante contributo fornito alla squadra con la sua forza e determinazione sotto i tabelloni e in difesa, superando la doppia cifra realizzativa in tre occasioni.

Le parole di Giovanni Greco dopo la conferma con la Brain Dinamo Brindisi: “Sono molto contento di poter disputare un'altra stagione con la maglia di una società ambiziosa e con la voglia di vincere come la Dinamo: ci aspetta una stagione impegnativa ma sono sicuro che sarà piena di soddisfazioni. Per me sarà un ulteriore occasione di crescita e lavorerò duramente per farmi trovare pronto ogni volta che il coach mi sceglierà. Non vedo l'ora di ricominciare: forza Dinamo!”