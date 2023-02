La Limongelli Dinamo Brindisi dilaga a Trani e vola al 4° posto

Netta vittoria esterna della Limongelli Dinamo Basket Brindisi che supera la Calzature F.lli Lotti Trani con il punteggio di 30-111 e conquista così la quinta vittoria consecutiva. Una partita mai messa in discussione per gli uomini di coach Cristofaro che ha potuto dare ampio minutaggio ai tanti under del roster che, con costanza e caparbietà, si allenano e giocano regolarmente sia con la squadra partecipante al campionato di Serie C Gold che nel girone Platino dell’Under 19 regionale.

È stata per la Dinamo l’occasione per vedere all’opera la “new entry” Emanuele Calò che in poco più di 18 minuti ha fatto vedere di che pasta sia fatto e di come potrà essere utile sia nel prosieguo del campionato che nelle difficili e delicate partite di playoff.

Poco da dire sulla cronaca del match con la Limongelli che ha chiuso il primo parziale già avanti per 10-36 e che ha concesso ai volenterosi avversari solo 20 punti nei restanti tre tempi di gioco. Per i brindisini tutti i 12 giocatori schierati si sono iscritti al referto, con ben 5 giocatori in doppia cifra tra cui spiccano i 18 punti di Nelson Okafor e Musa Janha ed i 10 di Giovanni Greco (tutti e tre under). Poco da dire per i giovani atleti del Trani che hanno comunque onorato l’impegno con grinta e determinazione.

Con questa vittoria la Dinamo Brindisi sale a 26 punti in classifica conquistando la quarta posizione assoluta e marcando da vicino Mola New Basket (28 punti) e Adria Bari (30 punti), quando mancano solo tre giornate al termine della stagione regolare.

Sabato prossimo, 25 febbraio alle ore 18:00, sul parquet del PalaZumbo andrà in scena uno dei big match di giornata contro la Nuova Pallacanestro Monteroni, alla ricerca di punti preziosi per conquistare un posto al sole nella griglia playoff. Per capitan Pulli e compagni un’altra prova di maturità nel tentativo di portare a casa 2 punti determinanti con un occhio anche al risultato dell’andata (vittoria di Monteroni di 5 punti).

Per superare questo difficile scoglio serve il sostegno, ora più che mai, del numeroso e caloroso pubblico brindisino che anche in questa stagione si sta dimostrando il vero sesto uomo in campo, spingendo la Limongelli verso traguardi e obiettivi straordinari per una neopromossa. Bisogna continuare a lottare tutti insieme: forza Dinamo!



F.lli Lotti New Juve Trani Limongelli Dinamo Basket Brindisi 30-111 (10-36, 14-70, 19-92, 30-111)

Trani: Riontino, Amato, Vescia, Mitirich 6, Diaz Cardona 6, Franco, Miccoli, Mangialardi 3, Ragno 2, Ventura 7, Albino 2, Zupone 4

Dinamo Brindisi: Greco 10, Patrizio 3, Epifani 8, Calò 3, Musa 18, Stonkus 20, Fouce 16, Pulli 9, Caloia 2, Mongelli 2, Okafor 18, Mazzeo 2 – All. Cristofaro

Arbitri: Laveneziana di Monopoli (BA) e Semeraro di Corato (BA)

Ufficio Comunicazione - Limongelli Dinamo Basket Brindisi