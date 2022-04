Happy Casa incerottata: quattro dubbi di formazione in vista di Trento

BRINDISI – Momento no per la Happy Casa, non solo per i risultati negativi conseguiti sul campo ma anche sul fronte infortuni. Il percorso di avvicinamento alla trasferta contro la Dolomiti Energia Trento in programma sabato prossimo (9 aprile), alle ore 18, è infatti segnato da quattro dubbi di formazione, tutti per problemi fisici. Udom, da quanto appreso, non si è ancora ristabilito del tutto da un infortunio al gomito rimediato domenica scorsa, contro Varese. Adrian è alle prese con la pubalgia. Da valutare inoltre i recuperi di Clark e Gentile. Entrambi hanno saltato il match contro la Openjobemetis, ma nella giornata di ieri hanno ripreso ad allenarsi. La giornata di domani sarà con ogni probabilità decisiva per capire su chi coach Vitucci potrà fare affidamento in vista di un impegno di importanza capitale in ottica playoff, valevole per la 26esima giornata del massimo campionato.