Fabio Corbani promosso a head coach: è lui il nuovo allenatore della Happy Casa

BRINDISI – Da vice di Vitucci a head coach. La Happy Casa Brindisi punta forte su Fabio Corbani, nuovo allenatore della Stella del Sud. L’intesa è stata definita nella giornata di oggi (martedì 13 giugno). Il 57enne originario di Milano sarà presentato ufficialmente domani mattina (mercoledì 14 giugno) al PalaPentassuglia, insieme al nuovo direttore sportivo belga, Leo De Rycke.

Corbani ha una vastissima esperienza nel mondo della pallacanestro. Negli anni ’90 è stato alla guida del settore giovanile dell’Olimpia Milano. Nel 2011 ha diretto la nazionale under 20, ai campionati europei. Quello stesso anno è iniziata una lunga militanza in A2, come primo allenatore di Uc Piacentina, Biella, Cantù, dove nel 2015 ha fatto anche il suo esordio da head coach nella massima Serie, Virtus Roma ed Ebk Roma. L’ultima esperienza in Legadue a Orzinuovi. Nell’estate 2022 l’approdo alla Happy Casa Brindisi, come secondo di Vitucci.

Ora la promozione che segna un punto di svolta nella carriera di Corbani, che insieme a De Rycke lavorerà alla costruzione del nuovo roster, per il dodicesimo anno consecutivo ai nastri di partenza della Serie A.